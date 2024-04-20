«ستاند أب إماراتي» يطلق عروضه الضاحكة في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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يواصل مهرجان دبي للكوميديا إمتاع جمهوره بنكات متواصلة يقدمها بعض أطرف الرجال والنساء في العالم، إضافة إلى جذب أفضل الكوميديين في هذا المجال.

حيث تعتبر الفعالية السنوية بمثابة منصة للممثلين الكوميديين المحليين والإقليميين لعرض مهاراتهم، متجاوزاً جميع الثقافات والخلفيات والأعمار.

وفي عروضه اليوم، يفتح مهرجان دبي للكوميديا أبوابه لـ«ستاند أب إماراتي»، الذي يقدم لجمهوره وجبة طرائف ضاحكة، من خلال عرض كوميدي باللغة الإنجليزية، وذلك مساء اليوم السبت، مستفيدين من انتشارهم الملفت للنظر على مواقع التواصل الاجتماعي، بفضل الأسلوب الفريد لكلٍّ واحد من الكوميديين المشاركين.

ويعد الموعد مع الكوميديين المحليين الموهوبين، الذين سيقدّمون عرضهم المشترك الناطق باللغة الإنجليزية على مسرح «روكسي سينما» في «دبي هيلز مول»، فرصة استثنائية لقضاء أمسية رائعة مع النجوم عبدالله الأنصاري وسيف المهيري وبن صويلح وعبدالله القصب وعبيد علي عبيد.

وتغتني الأمسية الاستثنائية بالطرائف التي يطلقها الأنصاري، والقصص المرحة التي يرويها سيف، وسرعة بديهة بن صويلح، فيما يمتلك القصب وعبيد ما يكفي لإضحاك الجمهور بلا توقّف.

عرض مباشر

وانطلاقاً من مقولة إنّ «الضحك هو خير دواء»، يقدّم «رياض موسى»، الطبيب الذي انتقل للعمل كممثل كوميدي، جرعاتٍ كبيرة من الضحك خلال العرض الذي يقدّمه اليوم على مسرح «روكسي سينما» في «دبي هيلز مول»، فكونوا هناك لتعيشوا أوقاتاً مليئة بالمرح مع نجم الكوميديا الجنوب أفريقي، ضمن عروض «مهرجان دبي للكوميديا 2024».

العرض الأخير لموسى في دبي كان ضمن «مهرجان دبي للكوميديا»، وحقّق نجاحاً ملفتاً سيكرّره بالتأكيد في إطلالته الجديدة خلال هذه الأمسية، حيث يطلق الكثير من المواقف المضحكة والذكية، بأسلوبه المميّز. كما تتيح الأمسية فرصة مشاهدة أحدث عمل مصوّر لهذا الممثل الحائز على جوائز، ويحمل عنوان New Material.

وفي سياق أمسياته، يقدم مهرجان دبي للكوميديا أمسية لا يمكن تفويتها، مع حضور نجم الكوميديا الهندي «أنوباف سينج باسي» إلى دبي لتقديم عرضه الجديد، الذي يحمل عنوان «كسيكو باتانا مات»، وتستضيفه «دبي أوبرا» غداً.

هذا المحامي السابق وصاحب الخبرة في مجالاتٍ أخرى، بات أحد أشهر الممثلين الكوميديين في الهند، ويتابعه 5 ملايين على قناته الخاصة في منصة «يوتيوب»، وهو صاحب قدرة فريدة على رواية القصص بأسلوبٍ بارع، ولا يتردّد في السخرية حتى من نفسه. يمكن القول إنّ «باسي» يمتلك كل مقوّمات النجاح، بفضل شخصيته المميّزة وحواراته الجريئة وبرنامجه الخاص «باس كار باسي» على قناة «برايم فيديو».

فعاليات دبي

وفي سياق فعاليات دبي، تنتظر جمهور آخر الأسبوع سهرة استثنائية مليئة بموسيقى «الأفرو» و«الهاوس»، مع الحفل المباشر الذي يحييه «الدي جي» الجنوب أفريقي العالمي «بلاك كوفي» في قاعة «وايت دبي» الليلة، ويشهد إطلالة «دي جي» عالميين، من بينهم نجم الموسيقى الإلكترونية الألماني ME& في وجهة السهر المميزة الواقعة في «دبي هاربور»، وتتسع لـ10,000 شخص.

حاز «بلاك كوفي» على مجموعةٍ من الجوائز العالمية، وأحدثها «جائزة غرامي» لأفضل ألبوم للموسيقى الإلكترونية الراقصة، وأحيا حفلاتٍ أبهرت جمهوره في جميع أنحاء العالم، إلى جانب مشاركته في أبرز المهرجانات.

سيؤدي الفنان مجموعةً من المقطوعات الموسيقية من ألبوماته الشهيرة، أما الدي جي ME& فيقدّم مجموعةً من أشهر أعماله، مثل «وت تو دو» والكثير غيرها.

مأكولات وطهو

سبعة طهاة موهوبين من مطاعم فندق «جميرا القصر» سيتولّون إعداد وجبة «برانش» لا مثيل لها داخل الفندق اليوم، في فرصة متاحة ليومٍ واحد فقط، لمدة ثلاث ساعات، وتُبرز مهارات طهاةٍ من 7 مطاعم.

يمكن اختيار الأطباق الفرنسية المتوسطية التي يعدّها «كيم جويني مورين» من «الريفييرا الفرنسية»، أو أطباق «علي فؤاد» الشامية من «النافورة»، أو الوجبات المكسيكية الغنية بالنكهات من «خورخي رودريغيز».

أو تذوّق أشهى مأكولات مطعم «باي ثاي» من إعداد الشيف «أمارا ماهايوتي»، فيما تحضّر الشيف «بياتريس سيجوني» من «بيير شيك» وجبةً إيطالية تقليدية، ويقدّم الشيف «إيريك تورجون» من «ذا هايد» أشهى أطباق المشاوي، وتُختتم تجربة الطعام المبتكرة هذه بحلوياتٍ لذيذة من إعداد الشيف «ديميتري إسبوزيتو».