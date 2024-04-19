حي دبي للتصميم يعزز مكانته وجهة إبداع عالمية

المصدر: دبي - البيان

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فعاليات ومبادرات متنوعة ينظمها حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع العالمية الرائدة التابعة لمجموعة تيكوم، ترسخ مكانة دبي مركزاً عالميا للتصميم والإبداع.

وفي السياق، نظم حي دبي للتصميم أخيراً، برنامج فعاليات خاصاً ضمن أسبوع ميلانو للتصميم، يهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل المعرفة مع أبرز المؤسسات الإبداعية العالمية.

حيث أقام مأدبة إفطار استضاف فيها نخبة من أبرز المفكّرين وأصحاب الأعمال والخبراء المتخصّصين في مجال التصميم، لتسليط الضوء على آخر الفرص والأولويات والتحديات الناشئة ضمن قطاع التصميم.

حضر الفعالية التي نظمت بالتعاون مع اتحاد ميلانو دوريني للتصميم، التي وقّع معها حي دبي للتصميم شراكة استراتيجية نوفمبر الماضي، ماسيمو سالاموني، رئيس ومؤسّس اتحاد ميلانو دوريني للتصميم، وخديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم.

وتهدف الشراكة الاستراتيجية بين حي دبي للتصميم واتحاد ميلانو دوريني للتصميم إلى تعزيز قنوات التواصل وتبادل المعرفة والتعاون المستمرّ بين وجهتي الإبداع البارزتين.

وتأتي هذه الفعالية في إطار المساعي الدؤوبة الرامية إلى تسهيل وصول المواهب وأصحاب الأعمال الإبداعية في إيطاليا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال حي دبي للتصميم، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للتصميم والإبداع.

وتُعدّ هذه الفعالية التي نظّمها حي دبي للتصميم من الفعاليات السنوية البارزة في مجال التصميم والفعالية الرسمية الأولى من نوعها بين حي دبي للتصميم واتحاد ميلانو دوريني للتصميم، للتواصل وتبادل المعرفة والأفكار الإبداعية في ظلّ التطور السريع الذي يشهده هذا القطاع.

وأشارت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، بأن استضافة حي دبي للتصميم لهذه الفعالية العالمية الأولى من نوعها في ميلانو، مدينة الابتكار والعراقة في التصميم، يعتبر إنجازاً بارزاً يُضاف إلى مسيرة إنجازات الحي الإبداعي، كما تعد خير دليل على مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً للتصميم والإبداع.

وقالت: «بادرنا على هامش أسبوع ميلانو للتصميم، الحدث العالمي الذي ينتظره المصمّمون والهواة بشغف كبير ضمن أجواء مفعمة بالطاقات الإبداعية المتميّزة، إلى استقطاب نخبة من المبدعين من حول العالم لمناقشة سُبُل التعاون للارتقاء بقطاع التصميم في عصر التحوّل الرقمي الذي نشهده اليوم، وتسليط الضوء على ما تتغنّى به دبي والمنطقة من فرص وإمكانات لا حدود لها».

وأضافت: «تعد الفعالية فرصة مميزة لتسليط الضوء على بيئة العمل والأنشطة الاستثنائية التي يقدمها حي دبي للتصميم، كما شكلت منصةً للتواصل مع أصحاب المصلحة المؤثرين ضمن قطاع التصميم، في خطوة تؤكد على التزامنا بمواصلة التعاون على المستوى العالمي للارتقاء بالقطاع الإبداعي وتمكين المواهب الإبداعية».

من جانبه، قال ماسيمو سالاموني، مؤسس ورئيس اتحاد ميلانو دوريني للتصميم: «تشرفنا باستضافة حي دبي للتصميم ويسعدنا مواصلة التعاون الفعّال الذي بدأ في نوفمبر 2023 بدبي.

وهذا اللقاء المهمّ في ميلانو اليوم يدعم خطة توسّع اتحاد ميلانو دوريني للتصميم نحو أسواق دولية كبرى ويعزّز إمكانات التطوير الوافرة للشركات والشركاء المرتبطين به، إضافة إلى المورّدين في عالم الجمال والإبداع ونمط الحياة الذين هم الأكثر تميزاً في العالم».