مجلس إدارة جديد لمسرح دبي الوطني

المصدر: دبي ـ البيان

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عقدت الجمعية العمومية لمسرح دبي الوطني اجتماعاً لانتخاب مجلس الإدارة، حيث تسلم ياسر القرقاوي رئاسة مجلس الإدارة.

وضم مجلس الإدارة الجديد في عضويته: عبدالله صالح الرميثي نائباً للرئيس، والهنوف محمد أميناً للسر العام، وعضوية عادل إبراهيم بن سيفان مديراً مالياً، وعضوية كل من إبراهيم استادي وحمد الحمادي وعبدالله المهيري.

وبدأ مسرح دبي الوطني مسيرته منذ عام 1976، ضمن نشاط جميعة دبي للفنون الشعبية والمسرح، وثم انفصل عنها عام 2005 م ليقدم زخماً مهماً للمشهد الثقافي لإمارة دبي، سواءً على الصعيد المحلي لدورة الإمارات العربية المتحدة عبر المشاركة في المهرجانات الثقافية أو على الصعيد الخليجي في المشاركات لأعضائه من الفنانين والمبدعين والكتاب والمخرجين وغيرهم، وذلك لتعزيز العمل الثقافي والإبداعي لتنمية المجتمع.

وأشرفت وزارة تنمية المجتمع على الانتخابات كعادتها لتأكيد المشاركة الجماعية لجميع الأعضاء العاملين والمنتسبين لفرقة مسرح دبي الوطني.

وأكد ياسر القرقاوي على الدور المهم الذي تقوم به وزارة تنمية المجتمع ووزارة الثقافة في دعمهما للمبدعين، وجهودهما في احتضان الطاقات الوطنية.

وأشار إلى الدور الكبير الذي تقوم به هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لدعم الاستثمار في الصناعات الإبداعية وعلى رأسها الحراك المسرحي، فضلاً عن دعمها المستمر للطاقات الشابة. ولفت إلى ما تقدمه دائرة الثقافة بالشارقة من إثراء ودعم لجميع الفرق المسرحية في دولة الإمارات.

وأكد ياسر القرقاوي، رئيس مجلس الإدارة، على مكانة إمارة دبي الثقافية والتي من شأنها تمكين الفنانين لخدمة الصناعات الإبداعية، والمكانة الثقافية الكبيرة التي تتمتع بها والتي ترسخ الثقافة بعناصرها المختلفة مثل الفنون الأدائية أو الفنون البصرية وذلك لخدمة أبناء الإمارات.

وتابع: نفتخر اليوم بوجود مجموعة من الشباب في مجلس الإدارة مما سيضفي رونقاً جديداً وأبعاداً بروح شبابية لاستيعاب أكبر قدر من العناصر الإماراتية الواعدة، واحتضان المواهب العالمية والعربية خاصة من الحاصلين على الإقامة الذهبية ضمن فريقنا المتجدد، ولن ننسى دور روّاد المسرح في الإمارات للاستفادة من خبراتهم وقدراتهم لخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين.