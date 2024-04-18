صورة فلسطينية في غزة تفوز بجائزة "وورلد برس فوتو"

المصدر: أ ف ب

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فازت صورة مؤثرة لامرأة فلسطينية تحتضن جثمان ابنة أخيها الصغيرة بالكفن الأبيض إثر مقتلها في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، أمس، بجائزة صورة عام 2024 ضمن مسابقة "وورلد برس فوتو".

وتُظهر الصورة، التي التقطها محمد سالم من وكالة "رويترز" للأنباء، إيناس أبو معمر وهي تحتضن جثة سالي البالغة خمس سنوات، والتي قُتلت مع والدتها وشقيقتها عندما أصاب صاروخ منزلهنّ في خان يونس في أكتوبر.

وكان سالم في مستشفى ناصر في خان يونس في 17 أكتوبر عندما رأى معمر (36 عاماً)، تبكي وتمسك بقوة جثة قريبتها الملفوفة بكفن أبيض في مشرحة المستشفى.

والتُقطت الصورة بعد 10 أيام من انطلاق الصراع إثر هجوم غير مسبوق نفذته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ونقلت "وورلد برس فوتو" عن سالم قوله: "لقد كانت لحظة قوية وحزينة، وشعرتُ أن الصورة تلخّص المعنى الأوسع لما يحدث في قطاع غزة".

وقالت رئيسة لجنة التحكيم فيونا شيلدز "إنها صورة مؤثرة للغاية".

وأضافت: "بمجرد أن تراها، ستُحفر (الصورة) في ذهنك نوعاً ما"، لافتة إلى أنها "أشبه برسالة حرفية ومجازية حول رعب الصراع وعدم جدواه".

ولفتت إلى أن الصورة الفائزة تشكّل "حجة قوية للغاية من أجل السلام".

وفازت الجنوب إفريقية لي آن أولواج، المصورة في مجلة "جيو" GEO، بجائزة "قصة العام" عن صورها لعائلة في مدغشقر ترعى قريباً مسناً يعاني من الخرف.

وقال أعضاء لجنة التحكيم: "تتناول هذه القصة مشكلة صحية عالمية من خلال عدسة الأسرة والرعاية".

وفاز الفنزويلي أليخاندرو سيغارا بجائزة المشروع طويل الأمد عن صوره المفعمة بالحياة وذات اللون الواحد لمهاجرين وطالبي لجوء يحاولون عبور الحدود الجنوبية للمكسيك.

وقالت اللجنة إن تجربة الفائز المتعاون مع صحيفة نيويورك تايمز ووكالة بلومبرغ، الخاصة كمهاجر "وفرت منظوراً حساساً يتمحور حول الإنسان ويركز على قدرة المهاجرين ومرونتهم".

وفي فئة النسق المفتوح Open Format، فازت الأوكرانية يوليا كوتشيتوفا بموقعها الإلكتروني الذي "يجمع بين التصوير الصحافي والأسلوب الوثائقي الشخصي للمذكرات ليُظهر للعالم معنى العيش مع الحرب كواقع يومي".

واختيرت الصور الفائزة لعام 2024 من بين 61 ألفاً و62 صورة لـ3851 مصوراً من 130 دولة. وتُعرض الصور في "نيوي كيرك" Nieuwe Kerk في العاصمة الهولندية أمستردام حتى 14 يوليو.