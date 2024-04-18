"هنا تسرد قصص العالم".. معرض أبوظبي الدولي للكتاب ينطلق في 29 أبريل الجاري

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة ومنى خليفة

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق فعاليات الدورة 33 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024 اعتباراً من 29 أبريل الجاري، وتستمر حتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 90 دولة من بينها 12 دولة تشارك للمرة الأولى، وهي: اليونان، سريلانكا، ماليزيا، باكستان، قبرص، بلغاريا، الموزمبيق، أوزبكستان، طاجيكستان تركمنستان قيرغيزستان، أندونيسيا.

ويشهد المعرض الذي يقام تحت شعار "هنا.. تسرد قصص العالم" أكبر مشاركة للصين في أي معرض كتاب في العالم على الإطلاق، تتضمن 9 أجنحة، ووفد رسمي يضم 70 ضيفاً يمثلون 80 دار نشر صينية، و15 فعالية ثقافية ومهنية وفنية من بينها إطلاق منصة تعاون في النشر والثقافة الصينية برعاية مركز أبوظبي للغة العربية، والمجموعة الصينية للإعلام الدولي بمشاركة 10 دور نشر عربية، و10 دور نشر صينية وبرنامج ثقافي متميز ومتنوع.

وتحل جمهورية مصر العربية ضيف شرف على المعرض، لتكون بذلك أول دولة عربية يتم استضافتها في تاريخ المعرض، تأكيدًا على عمق العلاقات بين دولة الإمارات، ومصر، وحرص البلدين على تعزيز التعاون الثقافي. وتقديراً لدور مصر في تطوير الحضاري والثقافي الممتد عبر التاريخ.

وتم استحداث محور كتاب العالم، لأول مرة في معارض الكتاب، لتسليط الضوء على أهم إبداعات البشرية عبر التاريخ وتقديمها للأجيال الجديدة. كتاب العالم هذا العام هو كتاب كليلة ودمنة» لعبد الله بن المقفع، والذي امتد تأثيره عبر التاريخ، وعبر الثقافات. يتناول البرنامج المخصص لبرنامج كتاب العالم، النوع الأدبي الذي يندرج تحته الكتاب، وهو «الحكاية الخرافية».

وللعام الثاني على التوالي يقدم المعرض برنامج بودكاست من أبوظبي، وهي الفكرة التي ابتكرها المعرض العام الماضي، وحققت نجاحاً كبيراً. الدورة الثانية هذا العام تجتذب أكبر برامج البودكاست في العالم العربي منها ثمانية، والبودكاسترز، وبودكاست الشرق، وبودكاست بوح وبودكاست مايكس، وبودكاست الشباب العربي، وكونسولتو، وصوت الفلسفة، وكتبة السبت وغيرها.

وللعام الثالث على التوالي، يتم تقديم برنامج المناظرات في المعرض، والجديد هذا العام هو تنظيم وإدارة المناظرات على غرار طريقة أكسفورد المعروفة عالميا، حيث ستكون هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها مناظرات بهذه الطريقة في العالم العربي، وبرنامج الشعر، وهو برنامج يحتفي بالشعر والشعراء، وهو برنامج يمتد على مدار العام ويتم تنظيمه أيضاً في مهرجاني العين والظفرة للكتاب. هذا العام يقدم برنامج ليالي الشعر .. أبوظبي» مجموعة من أبرز الشعراء الإماراتيين في أمسيات شعرية موسيقية مميزة.

ويستضيف المعرض دور نشر عربية وإقليمية ودولية، كما يُقدّم برنامجاً ثقافياً ومعرفياً متكاملاً يشمل الجوانب الثقافية والمهنية والتعليمية والإبداعية والترفيهية، إلى جانب فعاليات ومحاضرات وجلسات نقاشية وورش عمل متخصصة بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين، مما يُسهم في تطوير قطاع النشر والصناعات الإبداعية، ويعزّز قدرات الناشرين المحليين والعرب ويفتح آفاقاً جديدة أمامهمويستعرض المؤتمر ضمن محور " حوارات مبتكرة" العلاقة الديناميكية بين الأدب والتطويع السينمائي وأسرار السينما والتأثير المتبادل متعدد الاوجه للادب التعاون السينمائي، وسبل عرض الأعمال السينمائية والغاية منها وغيرها من المحاور الأخرى.

ويقدم معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024 خدمات ومشاركات جديدة للعارضين منها اعتماد نظام الدفع الرقمي: انطلاقاً من حاجة السوق، ورغبة في تقديم خدمات رقمية تواكب التطور الكبير الذي يشهده قطاع الأعمال في الدولة، وتماشياً مع التحول الرقمي لحكومة إمارة أبوظبي، سيتم توفير حل شامل لأتمتة وتسهيل التفاعل غير النقدي بين «العارضين» و«الزوار» لغايات الشراء، حيث سيتم العمل على بناء منظومة رقمية متكاملة.

يشار الى أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب انطلق في عام 1981 ومنذ ذلك الحين أصبح منصة دولية تجمع الناشرين والمكتبات والمؤسسات الثقافية لتبادل الأفكار وتعزيز فرص التعاون.