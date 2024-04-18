«دبي للكوميديا».. عروض حافلة بالبهجة لنخبة من نجوم العالم

المصدر: دبي - البيان

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حققت عروض مهرجان دبي للكوميديا نجاحاً لافتاً خلال الأيام الثلاثة الأولى من انطلاق الحدث، حيث افتتحت كاثرين رايان المهرجان بعرض كوميدي مفعم بالمشاهد المضحكة، فيما قدّم الكوميدي الفرنسي الشهير جاد المالح عرضين مميزين بيعت تذاكرهما بالكامل، وأطلع المعجبين على محتوى جولته الجديدة.

وشهد المهرجان لأول مرة سلسلة من العروض الفلبينية المميزة قدمتها فرقة لاف تريب الكوميدية بقيادة أليكس كاليخا. كما قدمت فرقة برينياك لايف أول عرض باللغتين العربية والإنجليزية للأطفال وسط أجواء مفعمة بالتسلية والمرح.

وأثرى مشاهير الإنترنت تجارب الجماهير بعروض استثنائية، بمن فيهم شون شدياق صاحب قناة «والدَي مطلقين»، وسنديب فرنانديز وأناند رامان وآبز علي وإيما دوماجاي. واختتم كيني سيباستيان فعاليات يوم الأحد بعرضه المميز والمفعم بالفكاهة على المسرح الرئيسي.

وفضلاً عن عروض المسرح الرئيسي المميزة، قدم المهرجان عروضاً على نطاق أصغر من خلال فعالية كوميدي بازار التي أقيمت في استوديو دبي أوبرا، ووفرت منصة فريدة للكوميديين المحليين لتقديم عروض ناجحة خلال المهرجان، بما فيها عرض «النوم مع اليمني» للكوميدي اليمني الأمريكي مايك إسحاق.

وتشتمل قائمة العروض القادمة في دبي أوبرا وسينما روكسي في دبي هيلز مول، 23 عرضاً فريداً باللغات الإنجليزية والعربية والهندية، مما يضمن تلبية تطلعات مختلف الحضور، ومن أبرز تلك العروض، عرض من تقديم زارنا جارج تستضيفه القاعة الرئيسية في دبي أوبرا، فيما يضفي كل من جورسيمران خابا ونيتين آر ميراني بصمتهما الخاصة على عرض «ديزي لافس» في استوديو دبي أوبرا.

ويقدم فريق «بالمصري» الذي يضم أحمد الحريدي وبيرناديت وريم نبيل ووليد خيري، عرضاً مفعماً بالمشاهد المستوحاة من الشارع المصري في سينما «روكسي» بدبي هيلز مول. وتنطلق غداً عروض المسرح الرئيسي في دبي أوبرا مع مقدمي برامج البودكاست الشهيرين سبنسر وفوج، يلي ذلك عرض الفنان الموهوب مو جيليجان، كما يقدم الكوميدي الجنوب أفريقي ألفريد أدريان «أنفيت آند فورتي».

ويقدم السبت الأسطورة أنوبهاف سينغ باسي عرضين متتاليين في دبي أوبرا، يليهما فعالية كوميدي بازار في استوديو دبي أوبرا. ويستضيف السبت أيضاً مسرح سينما روكسي في دبي هيلز مول العرض الإماراتي: النسخة الإنجليزية. ويختتم الأحد نجوم عرض بالعربي 3.0، فعاليات مهرجان دبي للكوميديا، بعرض على المسرح الرئيسي في دبي أوبرا.