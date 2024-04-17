مكتبة محمد بن راشد تستضيف أمسية سينمائية الجمعة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مكتبة محمد بن راشد عن تنظيمها أمسية سينمائية جديدة، بالتعاون مع شركة «سينيوليو»، يوم الجمعة المقبل.

وستشهد الأمسية عرض 4 أفلام قصيرة أولها فيلم «العملة» للمخرجة سيكي سونج، والذي تدور أحداثه حول قصة امرأة شابة تفقد أثناء انتقالها لبلد آخر جرّة تحتوي على عملات معدنية كانت قد جمعتها منذ صغرها، لتبدأ حياتها الجديدة ورحلة البحث عنها. يليه فيلم «عزيزتي مصر» للمخرجة رشا نجدي، والتي أرادت أن توصل من خلاله رسالة حب لمدينة القاهرة وأهلها عندما تعين عليها مغادرتها بعد مرور 8 سنوات من العيش فيها.

كما سيعرض فيلم «مرثية للرومانسية» للمخرج جوناثان نج، وتتمثل فكرته بمكالمة هاتفية بين شخصين في العصر الحديث، يتحدثان حول التفاصيل المؤلمة لعلاقتهما، مقترنة بصور معركة ملحمية في الصين، حيث الحب يساوي الحرب. وفيلم «سبيل» للمخرج خالد المحمود، والذي يجسد قصة مراهقين يعملان ببيع الخضراوات على قارعة الطريق، ليتمكنا من إعالة جدتهما المريضة.

وتعد هذه الأمسية، جزءاً من رؤية واستراتيجية مكتبة محمد بن راشد لتعزيز الوعي الثقافي والفني وتقديم تجارب غنية لجميع الزوار من مختلف الأعمار والاهتمامات؛ كما تعد فرصة متفردة للاطلاع على أعمال فنية متنوعة تحمل في طياتها ثقافات عالمية مختلفة، مما يعزز التفاهم الثقافي ويوسع آفاق المعرفة أفراد المجتمع.