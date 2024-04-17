العيد في دبي.. حفلات فنية وعروض ترفيهية مشوقة

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت دبي بعيد الفطر السعيد على مدار أسبوع كامل مليء بالفعاليات الحية، والأنشطة المجتمعية، والعروض الفنية، والسحوبات على جوائز كبرى، وعروض التسوق المذهلة التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

حفلات موسيقية

واستضافت دبي نخبة من النجوم المحليين والعالميين ممن أبدعوا في الموسيقى والعروض المسرحية والكوميدية احتفالاً بعيد الفطر المبارك. وقدم الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله حفلاً غنائياً في كوكاكولا أرينا، وكذلك المطرب الإيراني الشهير إبراهيم حميدي، المعروف باسمه الفني «إيبي»، ونجمة «أفرو وورلد» ريما، والفنانان الفلبينيان سارة جيرونيمو وبامبو مجموعة من أروع أغانيهما. وأحيا المطرب الإيراني الشهير داريوش أمسية رائعة في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي، وغيرها من الحفلات.

وقدم الفنان الكوميدي الإيراني الأمريكي ماز أميني عرضاً ممتعاً على مسرح زعبيل، في ما أحيا النجم المصري محمد رمضان أمسية فنية رائعة على مسرح «ذا أجندا» في مدينة دبي للإعلام. واستضاف مسرح مدينة دبي للإعلام مهرجان الموسيقى الأسطوري «إلرو إكس إكس إل» مع منتج الموسيقى الأسترالي الشهير فيشر.

ألعاب نارية

وأتاحت الفعاليات المختلفة وعروض الألعاب النارية للعائلات فرصة مشاركة أسعد اللحظات معاً في عيد الفطر، مع الاستمتاع بالطقس الرائع في دبي.

واستقبلت مدينة إكسبو دبي عيد الفطر المبارك بإقامة صلاة العيد في مسجد المدينة، قبل أن يتجه الزوار إلى «حي رمضان» للاستمتاع بمجموعة من الأنشطة المتنوعة، بالإضافة إلى العروض الثقافية، وورش العمل، والتسوق لشراء منتجات الحرف اليدوية.

واستمتع زوار القرية العالمية بالتجول في سوق عجائب العيد واستكشاف أكثر من 27 جناحاً مختلفاً، والتسوق لشراء الهدايا والتذكارات الرائعة. وأضاءت عروض الألعاب النارية الموسيقية سماء القرية العالمية كل مساء خلال عطلة العيد، بالإضافة إلى مئات العروض الثقافية والفنية في مختلف أنحاء القرية.

واستضاف سوق رايب خلال عطلة عيد الفطر سباقاً للجري شارك عدد كبير فيه، ممن اختاروا من بين ثلاثة مسارات مختلفة بأطوال 2.5 و5 و10 كيلومترات. وتوافد الزوار على البازار الشعبي للاستمتاع بتذوق المأكولات الشهية المحلية والتسوق لشراء الأزياء والهدايا.

واستمر مهرجان شارع المأكولات في رمضان حتى 13 أبريل الجاري، ما أتاح للزوار فرصة تذوق أشهى المأكولات التي قدمها أكثر من 50 مطعماً في منطقة الكرامة.

سحوبات وجوائز

وفاز 22 متسوقاً من سعداء الحظ بجوائز نقدية إجمالية بقيمة 200000 درهم في إطار سحب العيدية الرقمي، وشمل ذلك ست جوائز بلغت قيمة كل منها 15000 درهم، وست جوائز أخرى بقيمة 10000 درهم لكل منها، و10 جوائز بلغت قيمت كل منها 5000 درهم. ودعا 18 مركز تسوق في دبي المتسوقين للمشاركة في السحب، بما في ذلك العربي سنتر، ودبي أوتلت مول، ولولو هايبرماركت واحة دبي للسيليكون، وتايمز سكوير سنتر.

واستمتع سكان دبي وزوارها بالعديد من عروض الألعاب النارية التي أقيمت كل ليلة خلال عطلة العيد برعاية مجموعة الزرعوني في دبي فستيفال سيتي مول، وحتا، والسيف، وبلوواترز، وذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس.

عروض ضوئية

وتألق عدد من أشهر معالم دبي بعروض ضوئية رائعة عكست جمال الضوء وروعته في إطار فعالية أطياف العيد، التي أضافت المزيد من البهجة والترابط المجتمعي إلى أجواء عيد الفطر في دبي.

وأسهمت العروض الترفيهية في إدخال السرور إلى قلوب زوار مراكز التسوق في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي ووك، ودبي فستيفال سيتي، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، وبلوواترز، وذا أوتلت فيليدج، وسيتي سنتر ديرة، والسيف، والنخيل مول، وممشى الخوانيج.