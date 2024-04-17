إطلاق موسم جديد من «نادي كتاب بيت الحكمة»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن بيت الحكمة بالشارقة عن إطلاق موسم جديد من برنامج «نادي كتاب بيت الحكمة»، يمتد على مدى أبريل، ومايو، ويونيو، حيث سيكون الجمهور على موعد مع ثلاثة أعمال أدبية أيقونية، وهي: قصيدة «جِدَاريَّة» للشاعر محمود درويش، ورواية «المتعاطف» للكاتب فاييت ثانه نغويين، و«ثلاثية غرناطة» للكاتبة رضوى عاشور، وذلك بهدف تعزيز الوعي الثقافي المجتمعي، والتشجيع على القراءة الواعية والتحليلية.

ويتضمن البرنامج في كل شهر مشاركة أفراد المجتمع في جلسات قرائية لواحد من الكتب المختارة، تتبعها نقاشات لتبادل الآراء وتحليل محاور وموضوعات الكتاب، ولإثراء التجربة القرائية للكتاب، يشارك القراء في ورشة تطبيق عملي لتعزيز مهارات المشاركين في الكتابة الإبداعية.

وفي تعليقها على انطلاق موسم جديد من نادي كتاب بيت الحكمة، قالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة: «نحرص على تقديم برامج ثقافية متميزة تربط الواقع بالتاريخ، وتسهم في تطوير مجتمع القراء وتعزيز الوعي الثقافي لديهم، إذ نؤمن بأهمية تحليل الكتب في اكتشاف أنفسنا والتعرّف على أشكال التحديات التي تواجهنا للعمل على تجاوزها».

وأضافت: «يسعى برنامج (نادي كتاب بيت الحكمة) إلى جعل القراءة تجربة غنية تتجاوز حفظ المعلومات، وتصل إلى تطوير أدوات الفكر النقدي وتحليل الأحداث والموضوعات، ومن خلال التنوع في تناول الكتب المختارة، نمكّن القرّاء من معرفة أصناف وأنماط أدبية وفنية متعددة استفادت من الروايات والتأريخ، مثل المسرح والسينما والغناء، ونتطلع إلى مشاركة مجتمع القراء في هذه الرحلة الثقافية الغنية والاستفادة من ضيوفها وخبراتهم ورؤاهم القيّمة».