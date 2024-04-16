مؤتمر الترجمة الدولي الرابع ينطلق غداً

المصدر: أبوظبي ـــ وام

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ينظم الارشيف والمكتبة الوطنية غداً فعاليات مؤتمر الترجمة الدولي الرابع، تحت شعار «نحو آفاق جديدة.. الترجمة وبناء مجتمعات المعرفة»، لتسليط الضوء على آفاق جديدة في الترجمة، وبناء مجتمعات المعرفة، ويبرز أهمية الترجمة ودورها البنّاء في ربط الثقافات والحضارات.

ويشهد اليوم الأول من المؤتمر تنظيم أربع جلسات بعد الجلسة الافتتاحية، حيث يفتتح عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية المؤتمر بكلمته الترحيبية، التي يوضح فيها أهداف المؤتمر، وأهميته على الصعيد المعرفي العام، وما يمثله من إضافات في إطار الترجمة التي لا تقلّ شأناً عن التأليف، ولها دورها في حوار الحضارات والتواصل بين الشعوب في مختلف أنحاء العالم.

ويلقي كلمة ضيف الشرف، الدكتور خليفة الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، فيما يلقي الدكتور رضوان السيد عميد كلية الدراسات العليا في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، بعنوان: «الترجمة بين الاحتراف والضرورة».