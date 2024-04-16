«مدارس الحياة» في دبي تحتفي باللغات وفنون السرد

المصدر: دبي - البيان

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برنامج ثري بالمعرفة والجلسات الملهمة أعدته هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لرواد مشروع «مدارس الحياة»، وذلك عبر 4 أندية، هي: «الكتاب» و«اللغات» و«الرسم» و«الشطرنج»، التي تندرج تحت مظلة المشروع الهادف إلى تحفيز أفراد المجتمع على اكتشاف جماليات اللغات وأشكال التعبير الموسيقي وفنون السرد القصصي، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الرامية إلى تهيئة بيئة إبداعية مستدامة في مكتبات دبي العامة.

ورش عمل

وتحتفي «مدارس الحياة» على مدار أبريل الجاري باللغات من خلال باقة متنوعة من ورش العمل التي ستقدم باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، حيث سيكون رواد مكتبة حتا العامة على موعد مع ورشة «توازن الأصوات: لغة الكورال» التي تشرف عليها نهلة موسى، وتتيح فيها أمام المشاركين فرصة استكشاف أشكال التعبير الموسيقي، وتكوين كورال استثنائي يجمع بين أصواتهم في تناغم فريد، بينما تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم جلسة «فن السرد القصصي» التي يوضح فيها الشيخ عبدالعزيز النعيمي، المعروف بـ«الشيخ الأخضر» كيف يمكن للقصص أن تتحول إلى أداة قوية للتأثير والإقناع.

6 روايات عربية

وضمن فعاليات «نادي الكتاب» تضيء داليا أبو العطا على أبرز الأسماء المرشحة لجائزة البوكر في دورتها للعام 2024، وذلك خلال جلسة «مناقشة روايات القائمة القصيرة لجائزة البوكر» التي تستضيفها مكتبة الصفا للفنون والتصميم السبت المقبل، حيث سيناقش المشاركون 6 روايات عربية تتميز بتفرد أفكارها وحكاياتها وخطوطها الدرامية، وعلى رأسها رواية «الفسيفسائي» للكاتب المغربي عيسى ناصري، ورواية «بَاهَبَل: مكة Mutliverse 1945 - 2009» للكاتبة السعودية رجاء عالم، وكذلك رواية «خاتم سليمي» للكاتبة السورية ريما بالي، ورواية «سماء القدس السابعة» للكاتب الفلسطيني أسامة العيسة، كما تتطرق الجلسة إلى رواية «قناع بلون السماء» للروائي الفلسطيني باسم خندقجي، ورواية «مقامرة على شرف الليدي ميتسي» للروائي المصري أحمد المرسي.

جماليات العربية

وتقدم مكتبة الطوار العامة ضمن فعاليات «نادي اللغات» التي تتضمن جلسة «اللغة العربية: مرح وتسلية»، وتتيح للصغار فرصة استكشاف جماليات اللغة العربية وجواهرها باستخدام مجموعة من الألعاب التفاعلية والأغاني وسرد القصص، بينما سيتمكن المشاركون في جلسة «كلمني بالعربي» من اكتساب ما يحتاجونه من مهارات تحفزهم على التواصل باللغة العربية.

في المقابل، تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم ضمن فعاليات «نادي الرسم» ورشة «المعرض الفني» التي تقدمها لين المسوتي، وتتيح فيها للأطفال استعراض مواهبهم الفنية وإطلاق العنان لإبداعاتهم عبر ممارسة الرسم، بينما يشرف ليفي دانو ميركادو على بطولة الشطرنج.