اختتام فعالية «حكايات تحت شجرة الغاف» في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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اختتمت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين فعالية «حكايات تحت شجرة الغاف» التي نظمتها احتفاءً بشهر رمضان الفضيل في مركز ربع قرن للمسرح وفنون العرض في سيتي سنتر الزاهية بالشارقة ضمن برامجها الثقافية التطويرية المستحدثة في المسرح وفنون العرض، وفي إطار حرصها على إبراز دور المسرح في ترسيخ القيم والسلوكيات الرفيعة وأهميته في نشر الوعي ودعم المشهد الثقافي وتعميق التفاعل الإنساني وتحفيز الإبداع الفني.

وعبر العمل الفني الجاد ارتحلت الفعالية بما يزيد على 1300 زائر ومشارك من الجمهور إلى حكايات من عمق التراث والتاريخ والفنون، بهدف تعريفهم بأشكال المسرح وفنون العرض المتنوعة، إضافة إلى تنمية معارفهم وإثراء معلوماتهم التراثية والتاريخية والفنية وتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع على اختلاف مراحلهم العمرية.

وتميّزت الفعالية بمجموعة متنوعة من الأنشطة المسرحية والفنية التي استمتع بها الجمهور على مدار شهر رمضان الكريم، التي شكّلت مزيجاً بين جمال الفنون وسحر القصص وأقيمت في أجواء رمضانية مفعمة بالحيوية والإبداع، حيث شملت جلسات الحكواتي، التي أثرت في الحضور من خلال السرد القصصي للحكايات الشعبية والتاريخية برسائلها الإيجابية ومعانيها العميقة، كما تضمنت الفعالية ورش عمل فنية وكتابية لتنمية مهارات المشاركين وصقل مواهبهم في الكتابة الإبداعية في ورشة من الورق إلى خشبة المسرح.

كما ضمت الفعالية ورشاً تفاعلية في صناعة الفوانيس الرمضانية الورقية والدمى وديكورات الحائط والقصص الملونة، إضافة إلى الأهازيج الرمضانية وأساسيات القراءة وتلخيص القصة وفن الإلقاء، إلى جانب البرامج المعرفية والورش التعريفية التي شهدت إقبالاً لافتاً من الأطفال والشباب.

وكان للمبدعين من منتسبي ربع قرن للمسرح وفنون العرض حضور قوي ودور بارز أثرى الفعالية وأسهم في نجاحها، بداية بالمشاركة في تنظيم الورش المنفذة طوال أيام شهر رمضان الكريم، إضافة إلى ما قدموه من ورش إبداعية تفاعلية عرضوا من خلالها خلاصة تجاربهم الذاتية في المسرح وفنون العرض، إلى جانب ورش الدمى التي تحمل الطابع المسرحي وفقاً لما يتناسب مع أجواء الشهر الفضيل، علاوة على حكاياتهم عن التراث والموروث الشعبي وقصصهم القصيرة الإبداعية التي تميزت بالأسلوب الجاذب والأداء المعبر، التي قدموها للزوار من الأطفال والشباب عن الأمثال الشعبية بهدف ترسيخ هذه الأمثال في أذهانهم.

كما أبهر منتسبو ربع قرن للمسرح وفنون العرض الجمهور الذي استمتع بأدائهم الرائع ومهاراتهم الفنية العالية في مجموعة من العروض المسرحية المميزة التي كان لها مشاركات خارجية، والتي تنوعت عناوينها لتضم مسرحية طائر الحكايات، ومسرحية فوق الأرض تحت السماء، ومسرحية وجوه، ومسرحية محطة انتظار، التي حازت جائزة أفضل ممثل رئيسي ثانٍ في مهرجان الدن الدولي في سلطنة عمان.

وحظيت الفعالية بتعاون العديد من الجهات المعنية بالتراث والفنون، وهي معهد الشارقة للتراث، والمدرسة الدولية للحكاية، ومركز مرايا للفنون، وسكريبل بوكس، إلى جانب تعاونية الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة.

كما شهدت الفعالية مسابقات يومية وأسبوعية ممتعة، شملت تلخيص القصص والنقاشات الثقافية التي صاحبت الجلسات النقاشية مع أولياء الأمور لتبادل الخبرات والتطرق إلى تأثير المسرح في تطوير مهارات وقدرات الأطفال والشباب، ما أضفى جواً من التنافس والترفيه على الحضور.

وعبّر العديد من أولياء الأمور عن سعادتهم بما شاهدوا من فعاليات في ورش عمل متنوعة ومناسبة لأعمار أبنائهم كان لها دور ملموس في إثراء خبراتهم وتنمية مهاراتهم وإكسابهم مهارات جديدة ومساعدتهم على التواصل البنّاء في بيئة اجتماعية تفاعلية تركت أثراً طيباً في نفوسهم وحفزتهم على تكرار زياراتهم للفعالية، كما أشاد بعض الزائرين بالفعاليات الهادفة والمنظمة بطريقة رائعة فاقت مستوى التوقعات، وعبروا عن رغبتهم في تكرار مثل هذه الفعاليات للاستفادة من المشاركة فيها.