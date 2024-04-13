هاري وميغان يعدّان مسلسلين على «نتفليكس»

المصدر: لوس انجليس - أ ف ب

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يعمل الأمير هاري وزوجته ميغان على إعداد مسلسلين سيعرضان على «نتفليكس» عن موضوعين يهمانهما، هما: الطهو والبولو، على ما أعلنت شركة الإنتاج الخاصة بهما أول من أمس.

وأوضح بيان صادر عن شركة «آرتشويل بروداكشنز» أن المسلسل الأول الذي ستشارك فيه ميغان «سيخصص لمتعة الطهو والبستنة والترفيه والصداقة».

وأطلقت ميغان ماركل الشهر الفائت علامتها التجارية «أميريكن ريفييرا أوركارد»، التي تركز على فنون المائدة والاعتناء بالمنزل.

وتدور أحداث المسلسل الثاني، بحسب البيان، في عالم البولو، وهي رياضة مارسها هاري لمدة طويلة.

وستُصَوَّر الحلقات خلال بطولة الولايات المتحدة للبولو في ويلينغتون بولاية فلوريدا. وأوضح البيان أن المسلسل «سيُبرِز الشجاعة والعاطفة في هذه الرياضة، من خلال اللاعبين وكل ما تتطلبه المنافسة على أعلى مستوى».

وأشارت «آرتشويل بروداكشنز» إلى أن «كلا المسلسلين لا يزالان في المراحل الأولى من الإنتاج، وسيتم الإعلان عن عنوانيهما وتاريخي عرضهما في الأشهر المقبلة».

ومنذ تخليهما عن التزاماتهما الملكية، لم يعد هاري وميغان يتلقيان الإعانات التي تمنحها المملكة المتحدة للعائلة، واستقرا في كاليفورنيا، وما عادا يتمتعان بشعبية كبيرة في بريطانيا.