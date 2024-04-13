«دبي للكوميديا».. موسم جديد من الفكاهة والمواقف المضحكة

المصدر: دبي ـ البيان

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يحفل جدول فعاليات دبي، بمجموعة متنوعة من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية الحية، التي تقام خلال أبريل الجاري، لتوفير تجارب مميزة لسكان دبي وزوارها على حد سواء.

وتتضمن قائمة أبرز فعاليات دبي لهذا الشهر، مهرجان دبي للكوميديا، الذي انطلق أمس في مسرح «دبي أوبرا»، ويستمر حتى 21 أبريل الجاري، في عشرة أيام، يطلق فيها الكوميديون المشاركون موسماً من الضحك، الذي لا يتوقف.

عرض

واستهل عروض المهرجان الكوميدي المغربي الفرنسي الشهير جاد المالح، وذلك ضمن عرض فردي رائع بعنوان «لوي مِم»، قدمه أمس، ويقدم عرضه الثاني مساء اليوم، في عرض ساخر وأداء مُضحك يعبر عن مواقف الحياة اليومية، جامعاً في السياق بين الحس الفكاهي والطريقة الفريدة في تقديم المواقف والمفارقات المضحكة.

وتستعد خشبة مسرح دبي أوبرا لاستقبال أحد أساطير الكوميديا فرانك سكينر، الذي سيقدم بعد غد عرضاً فكاهياً بعنوان «30 ييرز أوف ديرت»، فيما تتواصل سلسلة عروض مهرجان دبي للكوميديا في دار الأوبرا دبي مع عرض آل موراي الكوميدي، حيث سيقدم عرضاً مليئاً بأجواء المرح والضحك ليلة 16 أبريل.

فعاليات

تندرج «كوميدي بيزار» ضمن الفعاليات الرئيسية التي يشهدها «مهرجان دبي للكوميديا» في نسخته للعام الجاري، مع أنشطة مذهلة ومتنوعة وعروضٍ يحييها أشهر الكوميديين في المنطقة.

ويظهر اسم «مو غيليغان» في قائمة المشاركين في «مهرجان دبي للكوميديا 2024» ليشكل خبراً سارّاً لمحبّي الضحك، الذين سيلتقونه خلال عرضه المباشر في 19 أبريل، حيث ينشر نجم الكوميديا البريطاني أجواءً لا مثيل لها من الضحك، مع مجموعةٍ من المواقف الطريفة والذكية التي يطلقها بأسلوبه المميز في «دبي أوبرا».

بدأت رحلة «غيليغان» مع الشهرة يوم نشر مقاطع فيديو مضحكة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قبل سنوات، سرعان ما انتشرت على نطاقٍ واسع، وجعلت منه أحد نجوم الكوميديا الارتجالية.

فرصة

يتيح المهرجان لمحبّي الضحك فرصة الاختيار بين العديد من أشهر العروض، من «ستاند أب كوميدي» إلى العروض المشتركة، باللغات المختلفة، مع محطاتٍ مميّزة يشارك فيها كوميديون عالميون ناشئون ومخضرمون.

وتشمل لائحة المشاركين في نسخة هذا العام من «مهرجان دبي للكوميديا» عدداً كبيراً من النجوم المحليين والعالميين. فيما يقدم مهرجان دبي للكوميديا هذا العام جرعة مضاعفة من الضحك، من خلال عروض لألمع نجوم الكوميديا في العالم، تضم مجموعة الفعاليات الترفيهية فقرات كوميديا حيّة، وعروضاً مسلية تنقل أفراد العائلة والأصدقاء إلى عالم مليء بالضحك والمرح على مدار 10 أيام.