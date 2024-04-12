بدور القاسمي: المرأة أحدثت تأثيراً إيجابياً في قطاع النشر عالمياً

المصدر: بولونيا ـــ البيان

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شهدت الشيخة بدور القاسمي، مؤسسة مبادرة «ببلش هير» PublisHer الرامية إلى مساعدة النساء على تجاوز التحديات المهنية التي تعترض طريقهن في قطاع النشر، الإعلان عن أسماء الفائزات بالدورة الافتتاحية من جائزة «ببلش هير» للتميّز، التي تحتفي بالنساء المتميّزات ممن أحدثن فرقاً إيجابياً واضحاً في صناعة النشر.

جاء ذلك في حفل خاص خلال فعاليات «معرض بولونيا لكتاب الطفل 2024»، في مدينة بولونيا الإيطالية، حيث أشادت الشيخة بدور القاسمي بالفائزات والمشاركات في الجائزة، وتوجهت بالشكر إلى أعضاء لجنة التحكيم، التي ضمت نخبة من الخبراء في صناعة النشر والأدب والثقافة، على جهودهم والتزامهم الراسخ بتقييم كافة الترشيحات.

وفي كلمتها خلال الحفل، قالت الشيخة بدور القاسمي: «إن الجهود الاستثنائية التي استعرضتها الجائزة في دورتها الافتتاحية تلامس القلب، وتشكل شهادة حية على التأثير الإيجابي الذي تحدثه المرأة في قطاع النشر على المستوى العالمي، وأقول للفائزات إن مساهماتكن تركت بصمة دائمة على صناعة النشر، وقصصكن تلهمنا جميعاً للسعي نحو تحقيق التميز، كما أتوجه بالشكر إلى كل المترشحات على المشاركة بالجائزة وشغفهن تجاهها، متمنية لهن دوام التألق».

وضمت لجنة التحكيم التي أشرفت على اختيار الفائزات من بين 113 مترشحة نخبة من الشخصيات النسائية الرائدة في صناعة النشر العالمية.

وحصدت آن فرايبيل، المؤسسة ومديرة النشر في «بالوما ببليشنغ»، الجائزة في فئة «الابتكار».

وحصلت ميتيا عثمان، الرئيسة التنفيذية لـ«مايوربانخي» والمديرة التنفيذية لـ«أجامي براكاشاني»، على الجائزة في فئة «القيادية الصاعدة».

وفازت شيرلي إيفون كاربي، رئيسة «كارلونج ببليشرز كاريبيان»، بالجائزة في فئة «الإنجاز مدى الحياة».