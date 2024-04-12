48 عملاً لـ16 فناناً في معرض للصور الفوتوغرافية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

48 عملاً في المعرض الأول للصور الفوتوغرافية الذي انطلق أمس في صالة ديزاين غاليري برأس الخيمة، بمشاركة 16 فناناً من مختلف دول العالم، وبإشراف المهندس طارق إبراهيم السلمان. ويستمر المعرض حتى 21 أبريل الجاري متضمناً أعمالاً متفردة والعديد من الورش الفنية التشكيلية التي تشرف عليها أيضاً المصورة الاسكتلندية جوليا روبنسون.

وقال طارق إبراهيم السلمان: يعد المعرض فرصة دعماً لرواد التشكيل لاطلاع الجمهور على إبداعات من مختلف المدارس الفنية. ويتضمن المعرض أعمال عدد من المصورين الفوتوغرافيين ومنهم: طلال عبدالخالق العوضي وفيصل أحمد الريس وإيمان النعيمي وسعيد الرميثي من الإمارات، وسامي الحاج من تونس، وكارولينا دانيشا وديفيد لورمان ولورين شابين من المملكة المتحدة، وفرونيكا وانيوا من فرنسا، وسايمون نواز وفرح فاروق من الباكستان، وحنا رياض ورمشة فايزي وتيسون جو ورنجيف بي جي وجنيش بيزا من الهند.