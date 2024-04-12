العيد في دبي.. فرح يشع بالفنون والإبداع

المصدر: دبي ـ البيان

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بألوان الفرح والإبداع تشع وجهات دبي خلال عيد الفطر السعيد، إذ اعتادت الإمارة على إبهار زوارها بما تقدمه من عروض فريدة وفعاليات فنية متنوعة في مختلف مناطقها احتفاء بهذه المناسبة، والتي يقدمها كوكبة من نجوم الفن العرب، لينثروا في أرجاء الإمارة المتعة والترفيه ويرسموا على وجوه سكانها وزوارها البسمة، ليعيشوا أجواء ممتعة تفيض بالبهجة والسعادة والجمال.

ألحان

وفي هذا السباق، يحيي الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله في دبي حفلاً فنياً في «كوكا كولا أرينا» غداً السبت بمناسبة عيد الفطر. وسيقدم الفنان أشهر أغانيه القديمة والحديثة، ليعيش الجمهور في دبي أمسية مليئة بالألحان والإيقاعات الموسيقية السعودية والعربية، وسط أجواء رائعة حافلة بالترفيه والمتعة والمرح.

تجدر الإشارة إلى أن مسيرة الفنان عبد المجيد عبد الله تزخر بالكثير من محطات النجاح المتواصل على مدى أكثر من 35 عاماً، حقّق خلالها مكانة خاصة وشهرة واسعة في عالم الموسيقى العربية. وسيقدم الفنان خلال الحفل، باقة متنوعة من أغانيه وألبوماته الناجحة التي نالت إعجاب الجماهير العربية، مثل «رهيب»، و«مليون خاطر»، و«عالم موازي»، وغيرها الكثير.

أروع الأغنيات

ويحيي الفنان وائل كفوري حفلاً فنياً اليوم على مسرح «مركز دبي التجاري العالمي»، ليستمتع الجمهور بصوت النجم اللبناني الملقّب بـ«ملك الرومانسية» خلال الحفل الذي يقام بمشاركة النجم «آدم»، ويعيشوا أمسية تزخر بأروع الأغنيات التي يشتهر بها هذان الفنانان.

وتمتد مسيرة كفوري في عالم الفن إلى أكثر من 25 عاماً حفلت بالإبداع ومئات الأغنيات الناجحة، مثل «أنا رايح» من ألبومه الشهير «شباك الحب». وسيقدم الفنان «آدم» مجموعة من أشهر أغنياته، مثل «حدا عارف عنّا شي» والكثير غيرها.

حفل

وسيكون جمهور دبي على موعد مع الفنان محمد رمضان، الذي سيحيي اليوم حفلاً على مسرح «ذا أجندا» في مدينة دبي للإعلام.

واشتهر «الأسطورة» من خلال ظهوره في مسلسلات تلفزيونية والعديد من الأفلام السينمائية، وسرعان ما حصد شهرة فريدة في عالم الموسيقى أيضاً، وأصدر مجموعة أغنيات حققت نجاحاً ملفتاً، مثل «يا حبيبي»، و«تيك توك»، و«أنا البطل» وغيرها من أغنيات «الراب»، وهو راقص موهوب، ما يعني أن حفلاته تشكل استعراضاً فنياً متكاملاً.

ويحتضن اليوم مسرح الواجهة البحرية في «دبي فستيفال سيتي مول» حفلاً فنياً للفنان المغربي الشهير سعد لمجرد، ويشاركه إطلالته هذه «الدي جي» اللبناني الشهير DJ Rodge، ليعيش الحضور أجواءً موسيقية رائعة.

ويُعتبر لمجرد رائداً في أغنيات البوب المغربية، وحقّق شهرة عالمية واسعة بفضل أغنيته «إنت معلّم» التي تصدّرت المراتب الأولى وأدخلته «موسوعة غينيس للأرقام القياسية» عن فئة الفيديو الموسيقى العربي الأكثر مشاهدة على «يوتيوب»، بعدد مشاهدات وصل إلى أكثر من مليار منذ العام 2015. ويمتلك لمجرد سجلاً حافلاً بالجوائز العالمية، منها MTV Europe Music Award و«جائزة الموسيقى المغربية»، و«جائزة المـوسيقى العربية»، و«جائزة الموسيقى الأفريقية».

وبعدما بات له أكثر من 14 مليون مشترك على قناته في «يوتيوب»، حصل لمجرد على «درع الزر الماسي» في أكتوبر 2022، ليكون بذلك أول فنانٍ عربي ـ أفريقي يحصل على هذا التكريم. وسيقدم خلال الحفل أشهر أغنياته الناجحة مثل «إنساي»، و«آسف حبيبي»، و«غلطانة» والكثير غيرها.

مسرحية «وحدة»

ويستضيف «مسرح زعبيل» العرض المسرحي المرتقب «وحدة» غداً، وهو من إنتاج «نيكيتا كوبيلييف». تستند حبكة المسرحية إلى أعمال الكاتب المسرحي الأمريكي «دون نيغرو»، وتجمع بين كلاسيكية شكسبير وما بعد الحداثة الأمريكية وعلم النفس الروسي، ما يجعل منها تحفة مسرحية فريدة من نوعها.