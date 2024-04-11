العيد في دبي.. أجواء مفعمة بالبهجة والفن والترفيه

المصدر: دبي - البيان

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تنظّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة كبيرة واستثنائية من الفعاليات في عطلة عيد الفطر المبارك تتضمن أنشطةً ترفيهية مشوّقة، وعروضاً تفاعلية مذهلة، ومسابقات رائعة تجعل من العيد تجربة ممتعة لسكان دبي وزوارها على حد سواء، وترسّخ المكانة التي احتفظت بها الإمارة على قائمة الوجهات الترفيهية المفضلة للزيارة على خارطة السياحة العالمية.

مدينة إكسبو دبي

وتستقطب الفعاليات في الهواء الطلق الجمهور من جميع الأعمار ليعيشوا أمتع الأوقات في أجواء مليئة بالسعادة والبهجة. وتجمع مدينة إكسبو دبي بين التراث والثقافة والمأكولات والتجارب العائلية، وهو ما يجعلها واحدة من الوجهات المميزة لتعزيز التواصل والترابط المجتمعي في عيد الفطر. وتستضيف المدينة مجموعة من الأنشطة الرائعة في «حيّ رمضان»، بالإضافة إلى العروض الثقافية وورش العمل وتجارب التسوق وأنشطة الحرف اليدوية ضمن أجواء تفاعلية فريدة من نوعها.

القرية العالمية

فيما تقدم القرية العالمية لزوارها مجموعة من أقوى التجارب الترفيهية والعروض الاستثنائية التي تتضمن سوق عجائب العيد، وأكثر من 27 جناحاً، إلى جانب مجموعة مميزة من الهدايا والتذكارات الرائعة، إضافة إلى أكثر من 200 عرض ثقافي وترفيهي. كما تبهر عروض الألعاب النارية أعين الزوار بأجمل المشاهد التي تجمع بين روعة الأضواء في السماء وسحر الموسيقى. كما تنتظر الزوار فرصة استكشاف تجارب طعام من جميع قارات العالم في أكثر من 250 مطعماً وكشكاً ومقهى وعربة طعام، وأيضاً منطقة الألعاب «كرنفال»، التي تضم أكثر من 195 وجهة ترفيهية وجولات وألعاباً مشوقة، لتترك في نفوسهم أجمل الذكريات.

ويعد مركز «حتا وادي هب» ملتقى عشّاق المغامرات والتحدي لاستكشاف تجارب رائعة تشمل التجديف بقوارب الكاياك، والرماية، والانزلاق على الحبال.

«دبي للكوميديا»

وينطلق مهرجان دبي للكوميديا من 12 إلى 21 أبريل الجاري. وسيشاهد الجمهور أروع العروض المضحكة لنخبة من نجوم الكوميديا العالميين والمحليين في دبي أوبرا وكوكا كولا أرينا ضمن أمسيات تنشر البهجة في القلوب. وتضم قائمة النجوم المشاركين كريس ديستيفانو، وعامر زهر، والثنائي سبنسر وفوغ، والكوميدي الهندي أنوباف سينغ باسي، والنجم البريطاني مو جيليجان، وفرانك سكينر، وآل موراي وغيرهم الكثير.

سحوبات مميزة

وسيحظى زوار مراكز تسوق مختارة بفرصة الفوز بجوائز قيّمة في سحب العيدية الرقمي، الذي يُقام في إطار الاحتفالات بعيد الفطر. وسيحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم في مراكز التسوق المشاركة على قسيمة رقمية لدخول السحب وفرصة الفوز بمبلغ 200.000 درهم. وسيبلغ إجمالي عدد الفائزين 22 فائزاً على مدار أيام العيد، موزعين على ست جوائز بقيمة 15.000 درهم، وست جوائز بقيمة 10.000 درهم، و10 جوائز بقيمة 5.000 درهم. وسيشارك في السحب 18 مركز تسوق، من أبرزها العربي سنتر، ودبي أوتلت مول، ولولو هايبر ماركت واحة السيليكون، ومركز تايمز سكوير.

نكهات لكل الأذواق

كما تعتبر عطلة عيد الفطر في دبي فرصة مثالية لتعزيز التواصل والروابط المجتمعية، حيث تقدم مطاعم عالمية ومحلية في دبي تجارب طعام مميزة. ويمثل «أكبر بوفيه إفطار» في دبي من مطعم «سو/ أبتاون دبي» تجربة استثنائية من نوعها، حيث يضم البوفيه تشكلية كبيرة ومتنوعة من الأطباق الشهية من جميع أنحاء العالم. كما يوفر فندق «ألوفت نخلة جميرا» مجموعة مختارة من وجبات الإفطار والغداء من خلال مطاعمه الثلاثة، والتي تشمل مطعم «إيست آند سي بورد»، المتخصص في المأكولات العالمية، ومطعم «لوتشادور» المكسيكي، ومطعم «إيل تافولينو» الإيطالي.

ألعاب نارية

وتضيء عروض الألعاب النارية المذهلة سماء دبي كل ليلة طوال أيام العيد عند الساعة 8 مساءً، في عدد من معالمها الرائعة، برعاية مجموعة الزرعوني، حيث يمكن للجميع قضاء أجمل اللحظات. وتقدّم عروض الألعاب النارية أجمل اللوحات الفنية في دبي فستيفال سيتي مول وحتّا. وستتنقل تلك المشاهد الرائعة، في ثاني أيام العيد، لتزين سماء منطقة السيف، ثم مناطق بلوواترز وذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس في ثالث أيام العيد.

وستنشر العروض الضوئية التي تُقام في إطار فعالية «أطياف العيد» البهجة والسرور في القلوب والعقول، وستترك في النفوس أجمل الذكريات. وستضيء تلك العروض معالم دبي من الساعة 8 مساءً حتى 3 بعد منتصف الليل لتكون فرصة استثنائية للجميع للتواصل والاستمتاع بجمال الضوء وتشكيلاته الرائعة. وسيكون عشاق الموسيقى العربية على موعد مع حفل موسيقي لنجم الغناء السعودي عبدالمجيد عبدالله في كوكاكولا أرينا يوم السبت المقبل (13 أبريل)، حيث يقدم مجموعة من أشهر أغانيه مثل «رهيب» و«مليون خاطر» وغيرها.