أشعار وعروض فنية وموسيقى في برامج مسرح جميرا زعبيل

المصدر: دبي ـ البيان

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عروض متنوعة، تعكس قيم الحضارات العالمية كافة، وتجسد صنوف النتاجات الفنية، العصرية والكلاسيكية، تحضر في دبي في الشهر الجاري، بملامح ومشهديات جاذبة، ضمن فعاليات مسرح زعبيل دبي في «جميرا زعبيل سراي» بالنخلة في جميرا بدبي، إذ تتنوع العروض لتشمل المسرح الموسيقي والمسرح الكوميديا والعروض المسرحية الجادة، إلى جانب الأوبرا والغناء والشعر، علاوة على العروض العائلية الشيقة والاحتفالات الثقافية والرقص. إذ تنظمها مؤسسة «آت فور أول».

تبرز من بين باقات العرض التي يحتضنها المسرح: المسرحية الكوميدية الارتجالية: «العب باللغة الروسية» التي تعرض اليوم وغدا: 10 و12 الجاري، وفيها يقدم الفنان ماكس أميني كوميديا ارتجالية باللغة الإنجليزية تحكي عن قصص وأحداث مجتمعية معيشة.

كما يستضيف المسرح مسرحية للأطفال باللغة الإنجليزية يوم غد، 11 أبريل، لماكس أميني في 22 الشهر الجاري، وتقام في المسرح فعاليات باليه راقص: «رقصة شارميلا» يشارك في أدائه: يوري باشميت وأوركسترا روسيا السيمفونية للشباب، إضافة إلى حفلة موسيقية تقام في 24 أبريل لكونستانتين رايكين.

كما يحضر الشعر في فعاليات المسرح حيث تقام أمسية شعرية باللغة الروسية في 27 أبريل.

كما تقام فعالية بعنوان «حزمة الفئران»، وهي حفل تكريمي وأداء باللغة الإنجليزية وذلك في 28 أبريل. كما تقام فعالية مسرحية راقصة بعنوان «ترافيسيا كولومبيا» في الشهر المقبل في 11 و12 منه. إضافة إلى مسرحية «الأسد بالداخل».