رحلة المنطاد الكبير..ترفيه مبتكر عامر بالمرح

المصدر: الشارقة – البيان

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انطلقت الرحلة الافتتاحية للمنطاد الكبير في واجهة المجاز المائية بالشارقة لتتيح تقديم تجربة فريدة ، وتعتبر رحلة المنطاد الكبير بمثابة حجر الزاوية في هذا النظام البيئي الترفيهي النابض بالحياة، حيث توفر للزوار رحلة مبهجة.

وسيصعد الضيوف إلى ارتفاع 200 قدم على متن منصة عائمة بزاوية 360 درجة، مربوطة بشكل آمن بالأرض لتحقيق أقصى درجات الأمان. وتستمر كل رحلة لمدة ست إلى سبع دقائق مثيرة وتعد بتجربة فريدة من نوعها.



وقالت نيلام تايد، مديرة موقع كرنفال المنطاد الكبير في المجاز:"يسعدنا أن نكشف النقاب عن رحلة المنطاد الكبير في واجهة المجاز المائية. هدفنا هو تزويد العائلات والأفراد من جميع الأعمار بتجربة ترفيهية فريدة من نوعها تخلق الفرح والعمل الجماعي والذكريات الدائمة.