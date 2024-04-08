«أوركسترا دبي» تقدم رائعة فيردي «الريكويم» 21 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تقدم كورال وأوركسترا دبي (Dubai Singers & Orchestra) رائعة جوزيبي فيردي الكورالي والأوبرالي، في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال أبوظبي، يوم الأحد 21 أبريل الجاري في تمام الساعة 7 مساءً.

وتضم فرقة كورال دبي مواهب موسيقية من أكثر من 30 جنسية مختلفة، من أوروبا (كالمملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا وفنلندا)، ومن الأمريكتين (بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا وكولومبيا)، ومن الشرق الأدنى وآسيا (الهند وباكستان وسنغافورة)، ومن الشرق الأوسط (الجزائر والمغرب وسوريا).

ويقود الفرقة خلال هذا الحفل المايسترو جيني لي فوستر، كما يشارك 90 مغنياً بمرافقة أوركسترا مكونة من 60 عازفاً، بأداء السبعة أجزاء من أوبرا الريكويم: «Requiem»، التي تعتبر من أعظم عروض المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية الكورالية والأوركسترا.

والسمة البارزة التي تمتاز بها أوبرا «Requiem» هي وجود فرقة رباعية مميزة من العازفين المنفردين المحترفين، القادمين بشكل خاص من المملكة المتحدة، وهم السوبرانو إليزابيث دونوفان، وميزو سوبرانو هانا بيدلي، وتينور ماثيو مينتر، وباس كريستوفر شيلدريك.

والجدير ذكره أن فيردي ألف رائعته Requiem بشكل شبه أوبرالي، بخلاف أي عمل كورالي آخر، حيث يتماهى العازفون المنفردون الأربعة مع الكورال بأسلوب درامي لا يمكن أن نراه إلا في الأوبرا.

وقد تأسست جوقة دبي والشارقة في عام 1968 عندما التقت مجموعة صغيرة من المغنيين لأول مرة في فيلا، وبعد ذلك ازدهرت وأصبحت الجوقة الرئيسية في دبي، التي تقوم بأداء مقطوعات موسيقية مشهورة من ذخيرة الموسيقى الكلاسيكية والشعبية، بما في ذلك الأوبريتات الغنائية، ومعظمها من تأليف جيلبرت وسوليفان. وبدأت الجوقة أولاً بتقديم حفلات موسيقية في قاعة المجلس الثقافي البريطاني، وتوسعت لتشمل الآن أماكن مختلفة في دبي، ترافقها أوركسترا مكونة من موسيقيين محترفين محليين.

وتُعرف الجوقة الآن باسم أوركسترا دبي وجوقتها الغنائية «Dubai Singers & Orchestra»، حيث تقدم ثلاث حفلات موسيقية سنوياً، إضافة إلى حفلة عيد الميلاد التقليدية في كنيسة المسيح في جبل علي. إن جوقة دبي الغنائيةDubai Singers هي جوقة مجتمعية تهدف إلى جذب مغنين من كافة الإمكانات والقدرات، وتحظى بمتابعة مخلصة من محبي الموسيقى في جميع أنحاء الإمارات.