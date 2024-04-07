«الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية» تختار الشخصية الثقافية

المصدر: الشارقة – البيان

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استحدثت جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية في الآداب والفنون بدورتها السادسة للعام 2024، التي ينظمها المكتب الثقافي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة تكريماً خاصاً للشخصية الثقافية من المبدعات الخليجيات الرائدات في العمل الثقافي.

وقالت المستشار الثقافي صالحة غابش، رئيس المكتب الثقافي بالمجلس: «لهذه النسخة من الجائزة، تم اختيار المبدعة والشاعرة فوزية السندي من مملكة البحرين الشقيقة، التي سيتم تكريمها 23 أبريل الجاري بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بحضور قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ضمن حفل تكريم الفائزات بالجائزة».

وأضافت: «يأتي الاختيار باعتبار أنها من الشخصيات المؤثرة في المجتمع البحريني والخليجي، فلها مؤلفات أدبية وشعرية، وترجمت أعمالها للإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية والألمانية، وأسهمت في هيئة تحرير العديد من المجلات، منها كلمات والبحرين الثقافية، ولها العديد من الكتابات في الصحف العربية».

وعن فوزها بهذه الجائزة قالت فوزية السندي: «يسعدني ويشرفني اختياري «الشخصية الثقافية»، ما يمثل تكريماً وتشريفاً لتجربتي الشعرية والأدبية ولكل التجارب الشعرية العربية، هذه الرؤية الحضارية تعبر عن تقديرنا لأهمية الوعي الثقافي والابداعي واعتزازنا بالمواهب، ومساندة لكتابة المرأة المبدعة وتمكينها الحضاري والإنساني».