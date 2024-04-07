القرية العالمية تستقبل ضيوفها بأجواء عيد زاخرة بلحظات فريدة

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن استعداداتها لاستقبال الضيوف خلال فترة عيد الفطر المبارك ضمن أجواء خاصة.

وستفتح الوجهة أبوابها من الساعة 4 مساءً لتمكن روادها من استكشاف ما تزخر به من فعاليات وأنشطة وتجارب ترفيهية غامرة ضمن أجواء العيد الزاخرة بالحماس والمغامرات واللحظات الفريدة، لتتحول خلال هذه المناسبة إلى وجهة استثنائية تستقبل الجميع للاحتفال.

استكشاف

ومع اقتراب نهاية الموسم الـ 28 للقرية العالمية في الـ 28 من أبريل الجاري، تدعو الوجهة العائلية ضيوفها للاستفادة من هذه الفترة المتبقية من خلال استكشاف تجاربها المتنوعة التي تشمل «سوق روائع العيد»، الذي يمكنهم فيه إيجاد تشكيلة واسعة من هدايا وتذكارات العيد والتحف الفنية وغيرها، بينما سيكون الذواقة وعشاق المأكولات الشهية، على موعد مع تجارب استثنائية ضمن مجموعة متنوعة من خيارات المطاعم والأكشاك وعربات الطعام والمقاهي التي تلبي كل الأذواق.

ألعاب نارية

وتزامناً مع احتفالات عيد الفطر المميزة، يمكن للضيوف قضاء وقتهم في سحر أجواء هذه الفترة من خلال الاستمتاع بعروض الألعاب النارية في تمام الساعة 9 مساءً، إلى جانب أكثر من 200 من العروض الثقافية والترفيهية في مختلف أنحاء القرية العالمية، لتوفر لضيوفها باقة من الخيارات الترفيهية التي تجعل من أوقاتهم فيها ذكريات لا تنسى.

كرنفال

وللباحثين عن المزيد من الإثارة خلال فترة عيد الفطر المبارك، يمكنهم التوجه لمنطقة كرنفال الزاخرة بأكثر من 195 من الجولات المشوقة وألعاب المهارة والوجهات الترفيهية، والتي سيستمتعون فيها بأوقات حافلة بتجارب الترفيه الحماسية المناسبة لجميع الأعمار.

وسيتمكن الضيوف من استكشاف روعة منطقة ميني وورلد الجديدة وأحدث وجهاتها المتمثلة في «نيون جالاكسي اكس – تشالينج زون» ومنطقة التحدي التي تضم 5 وجهات ترفيهية رائعة، وأكثر من 10 تحديات مصممة خصيصاً لمن تبلغ أعمارهم 6 سنوات فما فوق.

أجواء

واستكمالاً لمتعة أجواء عيد الفطر المبارك، أعلنت القرية العالمية عن تمديد ساعات العمل خلال فترة عيد الفطر المبارك، لتبدأ من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل، لتتيح لضيوفها فرصة الاستمتاع بما توفره الوجهة من أجواء احتفالية وتجارب وفعاليات استثنائية.