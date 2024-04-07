العيد في دبي.. وجهات مميزة وعروض مذهلة وفعاليات استثنائية

المصدر: دبي - البيان

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تتألق دبي كعادتها في عيد الفطر السعيد، بما تقدمه من فعاليات ترفيهية رائعة، وتجارب طعام مميزة، وأنشطة اجتماعية، تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال فترة العيد، لإدخال السرور إلى قلوب السكان والزوار، على حد سواء.

أجواء مميزة

وتضيء عروض الألعاب النارية المذهلة التي تُقام برعاية مجموعة الزرعوني، سماء دبي كل ليلة على مدار أيام العيد الثلاثة، عند الساعة 8 مساءً، لتسعد الجميع بأروع اللحظات.

وتتألق دبي بجميع أحيائها بمبادرة «أطياف العيد»، التي تشمل العروض الضوئية على عدد من أشهر معالم دبي. وطوال أيام العيد من الساعة 8 مساءً حتى 3 صباحاً.

وتنشر الفرق المتجولة البهجة والسرور في قلوب سكان دبي وزوارها من جميع الأعمار في عيد الفطر، حيث تتجول في مراكز ووجهات التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة.

حفلات موسيقية

وتحيي نخبة من النجوم المحليين والعالميين، مجموعة من الحفلات الفنية في مختلف أرجاء دبي، ضمن أجواء احتفالية رائعة، تصنع ذكريات رائعة لا تُنسى.

وسيكون عشاق الموسيقى العربية على موعد مع الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، 13 أبريل، في كوكا كولا أرينا، في أمسية رائعة، يقدم خلالها مجموعة من أجمل أغانيه. كما سيعود المطرب الإيراني الشهير إبراهيم حميدي، المعروف باسمه الفني «إيبي»، إلى دبي، لإحياء حفل غنائي مميز في كوكا كولا أرينا، في 9 أبريل.

وفي 10 أبريل، يحيي المطرب الإيراني الشهير داريوش، أمسية لا تُنسى في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي. ولعشاق الموسيقى الخليجية، تحيي الفنانة نوال الكويتية، حفلاً مميزاً في دبي أوبرا في اليوم ذاته.

كما يحيي نجم الموسيقى الأفريقية العالمي ريما في كوكا كولا أرينا 11 أبريل، حفلاً مليئاً بالإيقاعات الرائعة والألحان المميزة، ليقدم لجماهيره أمسية فنية استثنائية.

وفي ذات اليوم، يقدم الكوميدي الإيراني الأمريكي ماكس أميني، عرضاً مليئاً بالضحك الهستيري على مسرح زعبيل، ضمن أجواء مليئة بالفرح والبهجة.

وينتظر زوار مهرجان دبي للكوميديا، الذي ينطلق 12 أبريل، ويستمر حتى 21 أبريل، الكثير من أجواء الضحك والترفيه. كما سيقضي جمهور العروض الفنية في دبي أوبرا وكوكا كولا أرينا، أمسية لا تُنسى. وتضم قائمة المهرجان، نخبة رائعة من نجوم الكوميديا العالميين، مثل كريس ديستيفانو، وعامر زهر، والثنائي سبنسر وفوغ، والكوميدي الهندي أنوباف سينغ باسي، وفنانِيْ الكوميديا البريطانيين، مو جيليجان، فرانك سكينر، وآل موراي، وغيرهم من الأسماء المميزة في عالم الفن.

وسيتألق في العيد النجم المصري محمد رمضان، الذي يحيي أمسية فنية مميزة على مسرح الأجندة في مدينة دبي للإعلام 12 أبريل.

ويعود مهرجان الموسيقى الأسطوري «إلرو XXL»، والمنتج الموسيقي الأسترالي الشهير فيشر، إلى دبي، 13 أبريل، على مدرج مدينة دبي للإعلام، لإحياء أجمل الأمسيات الفنية.

وسيحظى الجمهور بحضور العرض الأول للعمل المسرحي المميز «Alone»، المشروع الرائع الذي أبدعه نيكيتا كوبيليف، والمستوحى من مسرحية للكاتب الأمريكي دون نيجرو، على خشبة مسرح زعبيل 13 أبريل. كما تشهد كوكا كولا أرينا في 14 أبريل، حدثاً فنياً مميزاً، بعنوان «The Fridge presents Sarah Geronimo x Bamboo».

وسيجتمع عشاق الموسيقى الفلبينية في هذا الحدث الرائع، بينما ستأسر سارة جيرونيمو الحضور بأغانيها الجميلة والمؤثرة، من ألبوماتها الشهيرة، مثل «سويت سكستين» و«ون هارت».

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي، 8 أبريل، حفلاً موسيقياً مميزاً، بعنوان «لون الصوت»، للمغني همايون شجريان، والملحن وعازف البيانو أنوشيرفان روحاني. وسيعيش الحضور أجواء فنية رائعة، مع موهبتهما المتميزة، التي تسرد قصص الموسيقى بطريقة تأسر القلوب.

تجارب عائلية

ويشكل الطقس المعتدل في عيد الفطر السعيد، فرصة لا مثيل لها للقاء والاستمتاع بأوقات لا تُنسى مع أفراد العائلة والأصدقاء في الهواء الطلق.

ويستضيف سوق رايب 14 أبريل، سباقاً للجري، يتيح للجميع المشاركة فيه، بصرف النظر عن مستوى لياقتهم البدنية. ويبدأ السباق في تمام الساعة 7 صباحاً، حيث يختار المشاركون من بين ثلاثة مسارات مختلفة بأطوال 2.5 و5 و10 كيلومترات. وبعد الانتهاء من الجري، يمكن للمشاركين الاستمتاع بالتسوق في السوق الأسبوعي، الذي يضم مأكولات محلية ومتاجر الأزياء والهدايا، وذلك لقضاء وقت ممتع بعد السباق.

ويمكن لعشاق المغامرة في الهواء الطلق، الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 30% على باقات الأنشطة المختارة في حتا وادي هب، حيث يمكنهم المشاركة في مجموعة مشوقة من الأنشطة المليئة بالأدرينالين، والتي تتضمن الرماية، والتسلق على الحبال، والتجديف بقوارب الكاياك.

وتستقبل مدينة إكسبو دبي، عيد الفطر المبارك بأجوائه المميزة، بإقامة صلاة العيد في مسجد المدينة، لتنطلق بعدها فعاليات رائعة، تتضمن أنشطة شعبية وعروضاً ثقافية وعائلية، وتجارب تناول الطعام، ويمكن للعائلات أيضاً قضاء أجمل الأوقات الترفيهية في صالة ألعاب ماجيك بلانيت وتحدي أنفسهم في لعبة مونستر إنفليتبل، أكبر مضمار عوائق قابل للنفخ في العالم.

إقامة

وتمنح عطلة عيد الفطر العائلات والأصدقاء والأفراد، فرصة قضاء أوقات مميزة، وصنع أروع الذكريات. وستقدم الفنادق في دبي، عروضاً خاصة وتجارب فريدة، لجعل العطلة أكثر روعة.

وتقدم دبي لسكانها وزوارها، تجارب طعام فاخرة وفريدة من نوعها، خلال عيد الفطر السعيد، تتضمن أطباقاً محلية وعالمية شهية، بالإضافة إلى تحضير قوائم طعام مخصصة، تضفي لمسة فريدة على أجواء الاحتفال بالعيد. وفي فندق سو أبتاون دبي، يمكن للزوار الاستمتاع بأكبر بوفيه إفطار على مستوى المدينة، والذي يضم تشكيلة واسعة من الأطباق الشهية من مختلف أنحاء العالم.