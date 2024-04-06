«موشنجيت دبي» يكشف عن عرضه المسرحي الجديد «هوليوود دريمز»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن «موشنجيت دبي» إطلاقه أولى الفعاليات المسرحية الحية لعرض «هوليوود دريمز» الجديد، تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وهو العرض المسرحي الذي يمتاز برقصاته المميزة ومؤثراته البصرية البديعة، ليأخذ الضيوف في رحلة غامرة إلى عوالم مفعمة بالأمل والطموح.

أفكار

ويجسد العرض المسرحي الحي «هوليوود دريمز» شخصية «فليشيا ام ريل» أثناء تصويرها مشهداً مع طاقم عملها ومصورها «كام رولينز»، حين تراودها أفكار حول كونها الشخصية الرئيسة للفيلم، عوضاً عن عملها خلف الكواليس، ليصور العرض حلمها بأن تكون بطلة الفيلم، وتتحول إلى ممثلة شهيرة، تفوز بعدها بجائزة سينمائية مرموقة.

استكشاف

ويمكن للضيوف التوجه إلى منطقة «دريم وركس» لاستكشاف تشكيلة من المنتجات والمقتنيات الجديدة التي تتضمن القمصان والملابس وغيرها في العديد من المتاجر التي تزخر بها المنطقة، فيما سيكون الذواقة على موعد مع سوق مأكولات العيد الذي يوفر تشكيلة من أشهى المأكولات التي تشمل اللقيمات والشاي وأعواد البطاطس الحلزونية، وغيرها.

إثارة

كما سترحب الوجهة بعشاق عوالم الإثارة والحماس من خلال 29 من ألعاب الركوب والوجهات الترفيهية المستوحاة من أشهر أفلام هوليوود، مثل «كونغ فو باندا ومدغشقر وهانجر غايمز»، وغيرها.

وسترحب الوجهة بالضيوف طوال أيام عيد الفطر المبارك، للاستمتاع بهذا العمل الفني الفريد والعديد من خيارات المطاعم والمأكولات، حيث سيكون حضور العرض وسوق المأكولات مشمولاً ضمن تذكرة الدخول إلى «موشنجيت دبي».