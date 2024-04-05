قصيدة لحمدان بن محمد تبوح بفيض من الذكريات مع أخيه الراحل راشد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عبر حسابه في إنستغرام رائعة شعرية جديدة يستذكر فيها شقيقه الراحل راشد قال فيها سموه:

راحة القلب من صوت الأذان

عوضتني عن الحزن الكليف

لجل راشد.. بعد جيت المكان

فيه ذكرى لراشد.. يالطيف

وجه راشد وشكل الخيزران

في كفوفه ومنطقه الشريف

وابتسامته .. طيبه وامتنان

حتى في وجه رجال كفيف

إدعوا لراشد في شهر رمضان

دعوة المؤمن بقلب نظيف

للبنادم شموخ وعنفوان

وضيف ما تستطيع انك تضيف

بس لا من ملك بعض الحنان

وأفقده.. ينقلب شخص ضعيف

ياسفينة شعور الاتزان

بحر حزني ترى موجه مخيف

كيف ترسين في بر الأمان

ياسفينة.. وبحري دون سيف

ذكرياتي مع راشد..زمان

حركت شي في القلب الرهيف

الغريبة وانا راعي مكان

أشعر إني بعد فرقاه ضيف