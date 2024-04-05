1400 فعالية في «الشارقة القرائي للطفل»

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت «هيئة الشارقة للكتاب»، عن أن فعاليات الدورة الـ15 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» تتضمن أكثر من 1400 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية، يقدمها 190 ضيفاً من 25 دولة، منها 50 فعالية ثقافية يقدمها 71 مشاركاً، كما يشارك في المهرجان 186 دار نشر من 20 دولة، حيث سيرحب بالجمهور والزوار بدءاً من مطلع مايو المقبل وحتى الـ 12 منه في «مركز إكسبو الشارقة»، تحت شعار «كن بطل قصتك».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد مساء أول من أمس في مقر هيئة الشارقة للكتاب، تحدث فيه كل من سالم الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وأحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، وخولة المجيني، منسق عام مهرجان الشارقة القرائي للطفل، ومنصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب، بحضور محمد العميمي، نائب رئيس شراكات الأعمال وخدمة العملاء في شركة «اتصالات من e&»، ومجموعة من الشخصيات الثقافية وممثلي وسائل الإعلام.

بناء عقول

وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «تتبنى الشارقة، برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، جملة من القيم الأساسية تجاه النهوض بوعي الأطفال ومعارفهم، فنحن نؤمن أن عقول الأطفال ليست أوعية يجب ملؤها، وإنما هي مصابيح يجب أن ننيرها، والفرق بين الحالتين كبير، فالأولى يحمل فيها الطفل معلومات ربما لا يدرك كيف يوظفها، أما الثانية فهو يرى الطرق واضحة أمامه، يستطيع أن يوظف ما يملك، ويكتشف من جديد».

وأضاف: «نعمل ليكون مهرجان الشارقة القرائي للطفل بتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، نموذجاً في إعداد الجيل القادم من القادة والمبتكرين وصناع التغيير والمبدعين، ونعمل لتظل الشارقة مركزاً سباقاً لاستثمار المعرفة في بناء المجتمعات».

من جهتها، قالت خولة المجيني، منسق عام مهرجان الشارقة القرائي للطفل: «تقام الدورة الـ 15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل تحت شعار (كن بطل قصتك)، لتؤكد قوة القراءة في صياغة مستقبل أطفالنا».

بدوره، كشف منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب، عن أن الدورة الثالثة من «مؤتمر الموزعين الدولي»، ستشهد مشاركة 470 ناشراً وموزعاً وبائعاً من 75 دولة.

فعاليات وعروض

وينظم المهرجان 1400 فعالية متنوعة مخصصة للأطفال، يشارك فيها 190 ضيفاً من 25 دولة، فيما تتضمن الفعاليات عدداً من ورش العمل الموجهة للأطفال، كما يتضمن المهرجان 960 ورشة يقدمها 34 ضيفاً من 10 دول.

ويستقبل المهرجان ضمن ركن الطهي نخبة الطهاة حول العالم، فيما يتضمن ركن الكتب المصورة (كوميكس) 132 فعالية وورشة عمل وجلسة حوارية يقدمها 31 مشاركاً من 4 دولة. ويحتفي المهرجان، بالمبدعين في قطاع كتاب الطفل، حيث استقبلت الدورة الـ 12 من «جائزة الشارقة لرسوم كتب الطفل» 425 مشاركة من 48 دولة، ومن المتقدمين للجائزة 239 مشاركاً عربياً و186 أجنبياً، وتضمنت دورة هذا العام إطلاق فئة اليافعين.

وتنطلق خلال أيام المهرجان مسابقة «فارس الشعر» التي تهدف إلى تشجيع الأطفال واليافعين على قراءة وحفظ وإلقاء الشعر العربي، ضمن ثلاث فئات، كما تنطلق فعاليات الدورة الثانية من «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة»، من 1 إلى 5 مايو المقبل، ويتضمن أكثر من 60 فعالية، ويحتفي بمرور 30 عاماً على إنتاج فيلم «الأسد الملك»، ويتضمن عرضاً استثنائياً للفيلم، كما يوفر المؤتمر لقاءات مع منتجي المحتوى المرئي والمسموع لبحث فرص العمل وشراء الحقوق من ناشري الكتب، إلى جانب دورة تدريبية مكثفة على مدار أربعة أيام بالتعاون مع خبراء Aardman Academy. وتشمل فعاليات مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، مشاركة نخبة من الفنانين الحائزين على جوائز عالمية.