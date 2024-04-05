تفتّح أزهار الكرز في طوكيو يلهم الفنانين

المصدر: طوكيو - أ ف ب

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لا يزال تفتّح أزهار الكرز ينثر البهجة ويلهم الفنانين ومحترفي التصوير ومحبي التقاط الصور من الناس في طوكيو، في هذه الأيام، حيث يتوافد السكان والزائرون على المتنزهات للاستمتاع بالمناظر الجميلة لهذا الموسم، الذي تأخر هذا العام، بسبب بداية الربيع الباردة في العاصمة اليابانية.

وقد اجتمع عدد كبير من محبي الزهور في وسط طوكيو، للاستمتاع بمنظر أغصان أشجار الكرز المنحنية تحت البتلات الوردية والبيضاء، المتأرجحة في محيط القصر الإمبراطوري. وقال ميتشيتاكا سايتو (68 عاماً)، لوكالة فرانس برس، إنه يقصد المكان سنوياً في الربيع، موضحاً أن «أزهار الكرز ترتدي طابعاً رمزياً للغاية، فهي تجعل كل شيء حولك سعيداً وجميلاً».

وأضاف سايتو «هذا يجعلني أشعر وكأنني بدأت بداية جيدة لهذا العام»، الذي يبدأ في الشركات والمدارس اليابانية في الأول من أبريل. بالنسبة ليابانيين كثر، يمثّل تفتّح أزهار أشجار «ساكورا»، كما تُعرف محلياً، بداية جديدة، كما يرمز في الوقت عينه إلى الطبيعة العابرة للأشياء.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الخميس، أن النوع الأكثر شيوعاً من أشجار الكرز في البلاد «سومي يوشينو»، وصل إلى ذروة تفتّح زهره.