دارا أوبرا باريس الرئيسيتان تغلقان للتجديد

المصدر: باريس - د ب أ

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أفادت معلومات بأن داري الأوبرا الرئيسيين في باريس من المتوقع أن تغلقا بين 2027 و2030، للخضوع لأعمال تجديد وتطوير واسعة.

وحالياً تخضع دار أوبرا جارنييه التي تضم نحو 1900 مقعد، لتجديد الواجهة بتكلفة سبعة ملايين يورو (6.7 ملايين دولار). ومن المتوقع أن تغلق الدار في موسم 2027 - 2028.

ومن المتوقع أن تغلق دار أوبرا الباستيل التي تضم نحو 2700 مقعد، في موسم 2029 - 2030، بحسب ما قالته المنظمة. ويمكن العثور على أماكن أداء بديلة بحلول ذلك الموعد.

ويرأس المدير الفني الألماني ألكسندر نيف الأوبرا الوطنية في باريس منذ 2020. وقبل أسابيع قليلة، جرى تمديد ولايته حتى 2032.

وتولى نيف، الذي يبلغ من العمر 50 عاماً، رئاسة المسرح الموسيقي الشهير على خلفية صعوبات اقتصادية. وفي ظل قيادته، حققت المؤسسة ربحاً قدره 3.2 ملايين يورو في 2023، وهي أول مرة تحقق فيها ربحاً منذ 2017.