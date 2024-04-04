سالم بن سلطان القاسمي يثمن جهود مسرح رأس الخيمة الوطني

المصدر: رأس الخيمة - وام

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ثمن الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس إدارة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، جهود ودور مسرح رأس الخيمة الوطني في دعم الحركة المسرحية والثقافية في الإمارة والدولة، وإسهامه في تشكيل الوعي الثقافي والفني، من خلال المشاركة في مختلف المهرجانات المسرحية والفنية بأعمال مسرحية مميزة تعكس الهوية الوطنية والثقافية للدولة.

وأكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، خلال استقباله في مجلسه بمنطقة الدهيسة في رأس الخيمة أعضاء مسرح رأس الخيمة الوطني برئاسة الدكتور حمد محمد بن صراي، رئيس مجلس إدارة المسرح، أن مسرح رأس الخيمة الوطني يزخر بالطاقات الشبابية المبدعة التي تشكل امتداداً للتاريخ الكبير للمسرح، مهنئاً أعضاءه ومنتسبيه بمناسبة الفوز بأربع جوائز فنية خلال مشاركتهم في أيام الشارقة المسرحية في الدورة الثالثة والثلاثين (2024) عن مسرحية «إسكان» من تأليف الفنان عبدالله صالح، وإخراج الفنان عبدالله الدرزي، متمنياً أن يشكل هذا الإنجاز حافزاً لمواصلة التألق لإنتاج المزيد من الأعمال الفنية والثقافية الهادفة.

وتطرق الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، خلال اللقاء، إلى الاهتمام بالقضايا الوطنية والاجتماعية وتنمية شباب الوطن في تقديم أعمال مسرحية نوعية تقوم على رسالة هادفة ومضمون عميق بجانب المتعة والترفيه والتسلية والإضحاك دون تعارض بين البعدين ما يمكن أن يجتمع في إطار عمل فكاهي أو سواه من الأشكال الفنية والأدبية.

من جانبه أشاد الدكتور حمد محمد بن صراي بالاهتمام والدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، للمسرح، وحرص سموهما على الارتقاء بالأعمال المسرحية المختلفة وتعزيز العمل المسرحي في الإمارة.

وقال: «نسعى خلال الفترة المقبلة إلى تكثيف نشاطات المسرح في الإمارة وتقديم أعمال ذات رسالة ومضمون هادف للمشاركة في المهرجانات التي تقام في الدولة»، معرباً عن شكره وتقديره للشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي لرعاية أنشطة وبرامج المسرح، ما يعطي دفعة معنوية لأعضاء المسرح لبذل الجهد وتقديم ما هو أفضل ومميز.