الكشف عن القائمة الأولية لمشاركي بينالي الشارقة 16

المصدر: الشارقة - البيان

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تعلن مؤسسة الشارقة للفنون عن اختيارها الأولي للفنانين المشاركين في الدورة السادسة عشرة من بينالي الشارقة، التي يعمل على تقييمها كلٌّ من: علياء سواستيكا، مدير مؤسسة بينالي جوغيا في يوغياكارتا، وأمل خلف، مدير البرامج في مؤسسة كيوبت، وقيّمة المعارض في غاليرهات سربنتين، لندن، وميغان تاماتي كيونيل، قيّمة متخصصة بفن ماوري والسكان الأصليين في نيوزيلندا، وناتاشا جينوالا، كاتبة وقيّمة، مديرة فنية لمهرجان كولومبوسكوب في كولومبو، وزينب أوز، قيّمة مستقلة مقيمة بين إسطنبول ونيويورك.

وكشفت قيّمات البينالي عن أطرهن التقييمية التي تبني فيما بينها حواراً بصرياً خلّاقاً وملهماً، وتقارب في الوقت نفسه تاريخ البينالي الممتد لثلاثين سنة، بوصفه منصة للتجريب الفني والحوار النقدي، كما ستعمل القيّمات على تهجين وإحياء منهجيات مختلفة، مثل الإقامات الفنية والتجمعات والنقاشات والكتابة والإنصات، وذلك بهدف إبراز الخصائص السياقية الفريدة للشارقة.

مفاهيم

تشكل الصيغ الجماعية والتعاون والمشاركة المجتمعية جوهر الإطار المفاهيمي لعلياء سواستيكا، فهي تدعو إلى التأملات الفنية التي تعاين عمل السلطة ضمن أوساطنا الاجتماعية والسياسية، واستكشاف تأثيرها على الذكريات الفردية، التناقض بين الحالة الشعرية والسياسة، الدور التأسيسي لمعرفة المرأة وتجربتها الروحية في تطور فهمنا ومعرفتنا والمسار التاريخي للإنسانية.

وتستمد أمل خلف إلهامها من أحد أشكال العرافة التي تمارس على نطاق شائع في المجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم، وهو تقليد رمي الأصداف، حيث تقترح رواية القصص والأغاني والتنبؤات والحدس لتكون بمثابة منهجيات أو طقوس للتعليم المجتمعي والحداد والاستدلال على الطرق والتنظيم خلال فترات الاضطرابات السياسية والأزمات البيئية.

بينما يركز مشروع ميغان تاماتي-كوينيل على معارف ووجهات نظر الأمم الأولى، ويسلط الضوء على أهمية الارتباط بالأرض والمكان، والمفاهيم المتعلقة بالطبيعة العابرة للوجود والاعتراف بالنكسات أو الإخفاقات، مع الاستفادة من رغبتنا الجماعية في تصور مستقبل جديد وصياغة حقائق بديلة.

أما مشروع زينب أوز فيسعى لتأمل وفهم التحولات في أنظمتنا الاجتماعية والاقتصادية الحالية، وعلى وجه التحديد تأثر هذه التغييرات بالمراحل اللاحقة من التقدم السريع في التكنولوجيا والعلوم، وذلك من خلال عدسة الأمثلة والسوابق التاريخية، لتوفير فهم أعمق للتغيرات الجارية وآثارها المحتملة على المجتمع.

فعاليات

ومن المقرر أن تقام فعاليات بينالي الشارقة 16 في الفترة من 6 فبراير إلى 15 يونيو 2025، في مدينة الشارقة والحمرية والذيد وكلباء ومواقع أخرى في الإمارة، وستجمع بين مجموعة متنوعة وواسعة من وجهات النظر من خلال أعمال الفنانين: أديليتا حسني-بك، أكينبود أكينبيي، أكيرا إكيزوي، علياء فريد، سيسيل ب. إيفانز، ديان سوتشي رحماواتي، إيبيه نور، ريستو راتنانينجتياس، فاطمة بلقيس، هيلين أسكولي، هيمان تشونغ، جو نعمة، خورخي غونزاليس، كالوكي نياماي، كابولاني لاندغراف، كيت نيوباي، محمود خالد، مايكل باريكوهاي، ميلا توراجليتش، مونيكا دي ميراندا، بلافي بول، براتشايا فينتونج، راجني بيريرا، روسيلا بيسكوتي، سافرون تي راتانا، سيرابيس ماريتايم، شيفانجاني لال، ستيفاني كوميلانغ، ستيفن يازي، وومانيفيستو، ويوني سكارس.

وستعلن المؤسسة عن القائمة الكاملة للفنانين المشاركين في البينالي خلال الأشهر المقبلة.