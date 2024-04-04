«الشارقة للرسوم المتحركة» يبدأ استقبال المشاركات في دورته الثانية

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، عن فتح باب استقبال المشاركات لجوائز دورته الثانية التي تقام من 1 حتى 5 مايو في «مركز إكسبو الشارقة»، موجهاً للموهوبين والمبدعين الدعوة لترشيح أعمالهم، حيث يمكن لجميع فناني الرسوم المتحركة، والصناعات الإبداعية، والسرد القصصي، استعراض مواهبهم، والمساهمة في تعزيز صناعة الرسوم المتحركة، من خلال «جائزة اعرض مشروعك» و«جائزة الإعلان الترويجي للكتاب».

وكشف المؤتمر أن باب استقبال المشاركات سيظل مفتوحاً حتى 15 من أبريل المقبل، وأن تكريم الفائزين سيتم خلال حفل ختام المؤتمر في 5 مايو، إذ يحصل الفائزون بالمراتب الثلاث الأولى على جوائز قيمة، وينالون تقدير أعضاء لجنة تحكيم، كما يفتح المؤتمر الباب أمامهم إلى فرص مستقبلية، للتواصل مع خبراء صناعة الرسوم المتحركة، واستعراض مواهبهم ومهاراتهم على منصة عالمية.

عروض

وتتحدى «جائزة اعرض مشروعك» الفنانين والمنتجين والكتّاب والعقول المبدعة، لإعداد وتطوير «عرض تقديمي» لسلسلة رسوم متحركة محتملة، تستهدف الأطفال والطلاب في سن رياض الأطفال، على أن تكون السلسلة مرتبطة بشكل مباشر بثقافات وعادات منطقة الشرق الأوسط.

ويجب أن يتم العرض التقديمي بصيغة ملف «بي دي إف» PDF، وألا يزيد على 15 شريحة، ولا يتجاوز حجمه 20 ميغابايت كحد أقصى، ويجب أن يقدّم عنواناً جذاباً، ومفهوم سلسلة شيقاً، ووصفاً مفصلاً للشخصيات الحيوية والبنيّة السردية، بالإضافة إلى تحديد هيكل الحلقة، مع نقاط الحبكة الرئيسة التي ستقدم لأعضاء لجنة التحكيم لمحة عن تدفق السرد القصصي لدى المشارك.

إحياء القصص

وتحتفي جائزة «جائزة الإعلان الترويجي للكتاب» بفن الإعلان الترويجي، وقدرته على تجسيد جوهر الكتاب، وتكرّم الفنانين الذين يستخدمون مهاراتهم لإثراء مخيلة القراء.

وتدعو «جائزة الإعلان الترويجي للكتاب» الأفراد والمجموعات والوكالات الإبداعية، إلى تقديم فيديو إعلان ترويجي لسلسلة «خراريف»، للمؤلفة الإماراتية دبي أبو الهول، التي أصدرتها «مجموعة كلمات»، ويمكن للأعمال المترشحة أن تشمل السلسلة بكاملها، أو التركيز على كتاب معين منها، على ألا تقل مدة الفيديو عن نصف دقيقة، ولا تتجاوز دقيقة واحدة، مع ضرورة الالتزام بدقة الفيديو.

منصة

وتقدم الدورة الثانية من «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة»، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب»، تجربة تحفيزية لكل المشاركين، ومنصة للفنانين الموهوبين والواعدين، تتيح لهم فرصة التواصل والتعاون، لتشكيل مستقبل عالم الرسوم المتحركة.