تجارب حافلة بالمرح في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

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باقة متنوعة من الفعاليات والبرامج الشيقة الثرية بصنوف المتعة والترفيه، تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ضمن إطار حملة «رمضان في دبي»، في عطلة نهاية الأسبوع، حيث تشتمل على مجموعة من الأنشطة تقام في مختلف أنحاء المدينة معززة الشعور بأجواء وقيم الشهر الكريم لدى سكان دبي وزوارها، متحية لهم التمتع بماسبات لا تُنسى.

ألعاب نارية

ويمكن للجمهور من مختلف الأعمار، الاستمتاع بعروض الألعاب النارية التي تضيء سماء المدينة خلال عطلات نهاية الأسبوع. وتقام عروض الألعاب النارية في دبي فستيفال سيتي مول، من 5 إلى 7 أبريل. وتتألق مجموعة من أشهر معالم دبي بعروض إضاءة رائعة من الساعة 8 مساءً، وحتى 3 بعد منتصف الليل، في إطار فعالية «أطياف رمضان»، بما في ذلك منطقة السيف ودبي فستيفال سيتي مول ومسجد الحباي في منطقة الخوانيج.

وترحب مناطق السيف، وممشى الخوانيج، وبلوواترز، بالعائلات خلال عطلة نهاية كل أسبوع، مع مجموعة من وسائل الترفيه التقليدية والمبتكرة، مثل عزف العود والقانون والمسحراتي، وغيرها من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.

كما يمكن للعائلات معرفة المزيد من المعلومات عن «التومينة»، وهي احتفالية لتعليم الأطفال تلاوة وحفظ القرآن، من خلال دمجهم في بيئة تربوية خاصة، تستخدم منهجاً تعليمياً يجمع بين الصبر والاحترام العميق لأصول وقواعد التلاوة.

القرية العالمية

وتفتح القرية العالمية أبوابها أمام الأطفال وعائلاتهم لقضاء أمسيات رمضانية مميزة. ويمكن لزوار القرية الاستمتاع بالطقس المعتدل، وزيارة مئات الأجنحة والأكشاك المتنوعة، التي تحتفي بمختلف الثقافات والجنسيات، وتعكس التنوع الثقافي الذي تتميز به دبي. وتستقبل الأكشاك الزوار الراغبين في شراء الحلي والهدايا، فيما تضيء عروض الألعاب النارية سماء القرية، لترسم البسمة على وجوه جميع الزوار، في تمام الساعة 9 مساءً، خلال عطلات نهاية الأسبوع.

إفطار عائلي

وتقدم دبي لسكانها وزوارها مجموعة من تجارب الإفطار المناسبة للعائلات، وتضم مأكولات محلية وعالمية، تناسب الجميع، بالإضافة إلى أجواء مميزة، تساعدهم على صنع ذكريات لا تُنسى. ويمكن للعائلات الاستمتاع بتجربة إفطار مميزة في قاعة الواحة، التي جرى افتتاحها مؤخراً في مدينة إكسبو دبي، ومتابعة فعالية «حي رمضان» في ساحة الوصل، والتي تقدم الكثير من الأنشطة طوال شهر رمضان المبارك، بما في ذلك قصص الأنبياء. وتقدم المدينة لزوارها من العائلات تجربة تناول الإفطار بجوار شلالات إكسبو السيريالية، والاستمتاع بتشكيلة متنوعة من المأكولات، مع هذه الإطلالة الرائعة.

ويقدم مطعم الماشوة في منتزه «ريفرلاند دبي»، لضيوفه، تجربة أصيلة من منطقة الشرق الأوسط، تشمل الاستمتاع بتناول المأكولات العربية، تحت أضواء النجوم.

تجارب

ويمكن لسكان دبي وزوارها من العائلات، التوجه إلى «عالم آية»، الوجهة الترفيهية الغامرة في «وافي» مول، والتي تتكون من 12 منطقة مميزة، تسرد كل منها قصة مختلفة.

وتدعو «آي إم جي عالم من المغامرات»، العائلات للتعمق في الثقافة العربية الغنية، حيث تتيح لهم فرصة الاستمتاع بأمسية مليئة بالمرح، وركوب الخيل، والتجول في المناطق المختلفة، والاسترخاء في أجواء المجالس العربية التقليدية. وتفتح حديقة الزهور «دبي ميراكل جاردن» أبوابها أمام الزوار من العائلات، للاستمتاع بجمال وألوان النباتات والزهور المتنوعة، والإطلالات الطبيعية الخلابة.

ويدعو متحف «مدام توسو» في دبي، العائلات إلى الاستفادة من تخفيضات بنسبة 30 % على تذاكر الدخول العادية «القياسية»، وجولة كبار الشخصيات، وتجربة الشهرة الحصرية، وذلك عند شرائها قبل يوم 10 أبريل، فيما يسري العرض على الزيارات حتى 30 أبريل.

ويمكن للعائلات زيارة متحف «أولي أولي» للأطفال، خلال رمضان وعيد الفطر المبارك، والاستفادة من الإصدار المحدود من تذاكر دخول «أولي أولي» العائلية، حتى يوم 14 أبريل.