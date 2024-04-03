«تريندز» يشارك في «باريس للكتاب» ويطلق مؤشراً دولياً بالفرنسية

المصدر: أبوظبي - البيان

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يبدأ مركز تريندز للبحوث والاستشارات، جولة بحثية ثرية في فرنسا في الفترة من 10 إلى 17 أبريل الجاري يشارك خلالها، ولأول مرة، في معرض باريس الدولي للكتاب 2024، والذي يعد من أهم المعارض العالمية، حاملاً رسالة ورؤية بحثية تؤكد ريادته العالمية، ولعرض إصداراته المختلفة على قطاع جديد من الجمهور الناطق بالفرنسية.

كما يُدشن المركز تزامناً مع ذلك مكتب «تريندز باريس» (الافتراضي)، الأول أوروبياً والخامس عالمياً، ليكون جسراً معرفياً عالمياً في القارة الأوروبية، وتعزيزاً لحضوره الدولي وانتشاره.

وسيقوم «تريندز» بنشر باكورة أعماله الأصيلة باللغة الفرنسية على هامش المعرض، حيث سيُطلق باللغة الفرنسية مؤشراً هو الأول من نوعه في العالم، يقيس بأدوات بحثية مستوى نفوذ جماعة «الإخوان» في العالم، وذلك بالشراكة والتعاون مع جامعة مونتريال في كندا، والمنصة الجامعية لدراسة الإسلام «PLURIEL».

ويدشن المركز أيضاً أول كتاب من إصداراته باللغة الفرنسية بتأليف مشترك بين باحثي مركز «تريندز» وجامعة مونتريال.

ويعرض «تريندز» في جناحه رقم B29 عشرات العناوين من إصداراته البحثية المتنوعة، والمترجم بعضها إلى 15 لغة. كما سينظم المركز في جناحه جلسات ونقاشات حوارية تتناول مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالمعرفة، أبرزها ندوة حول العلاقات الخليجية الأوروبية.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز إن مشاركة «تريندز» ولأول مرة في معرض باريس الدولي للكتاب جاءت تأكيداً على ريادته في مجال البحوث والاستشارات، والتزامه بنشر المعرفة القائمة على البحث العلمي، واستشراف المستقبل بالمعرفة.

من جانبها أوضحت روضة المرزوقي، مدير إدارة التسويق والمعارض، أن «تريندز» سيشارك بحزمة من الإصدارات القيمة التي تتسم بالتنوع والثراء، وتستعرض قضايا وأزمات تستحوذ على اهتمام المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن «باريس الدولي للكتاب» يعد من أضخم التظاهرات العالمية للثقافة، ويشكل حاضنة معرفية لعشرات الآلاف من المثقفين، والكُتَّاب والباحثين والناشرين.

بدورها قالت اليازية الحوسني، مديرة مكتب الاتصال الإعلامي في «تريندز» إن المركز يحرص من خلال مشاركته في معرض باريس الدولي للكتاب على التعرف على أفضل التجارب والممارسات في مجالات إنتاج المعرفة، إضافة إلى ما يتيحه من فرصة للاطلاع على تجارب الآخرين.