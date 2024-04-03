مسرحية «حياة باي» في «الاتحاد أرينا» 15 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس بأبوظبي مسرحية «حياة باي» من 15 حتى 17 نوفمبر المقبل.

وحققت مسرحية «حياة باي» من إنتاج سيمون فريند إنترتينمنت، شهرة واسعة عند عرضها في مسارح ويست إند المرموقة. وتتعاون برواكتيف إنترتينمنت مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومجموعة ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، لاستكمال هذا النجاح في دولة الإمارات وتقديم العرض المسرحي العالمي الأول الذي تستضيفه أبوظبي.

وتستند المسرحية إلى الرواية الشهيرة التي بيع منها أكثر من 15 مليون نسخة على مستوى العالم، حيث تروي قصة ملهمة عن الصبر والأمل تلامس مختلف الأجيال و«ترتقي بعروض مسرح برودواي»، حسبما أشار برنامج ذا توداي شو. وسبق أن تم تحويل الرواية إلى فيلم حصد أربع جوائز أوسكار. وتدور أحداث القصة حول شاب في السادسة عشرة من عمره يُدعى باي، تغرق سفينته في المحيط الهادي ويجد نفسه على قارب نجاة بصحبة ضبع وحمار وحشي وقرد ونمر بنغالي.

ويروي العرض أحداث القصة بالاعتماد على مؤثرات بصرية مذهلة وعرائس ودمى وتقنيات مسرحية عالمية المستوى، لينقل الجمهور إلى عالم من الدهشة والخيال. وحظي العرض بإشادة عالمية كبيرة، حيث وصفته منصة تايم أوت بأنه «أفضل عرض مسرحي على الإطلاق»، ووصفته صحيفة الجارديان بأنه «رحلة مذهلة لا ينبغي تفويتها».