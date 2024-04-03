فعاليات مدينة إكسبو دبي.. مغامرات وحكايات وتجارب فريدة

المصدر: دبي ـــ البيان

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تقدم مدينة إكسبو دبي فعاليات منوعة لجميع أفراد العائلة في الإجازة الفصلية لطلبة المدارس وعطلة عيد الفطر وتوفر فرصة للاستمتاع بالأجواء العائلية والاستفادة من العروض المغرية.

إذ تستمر فعاليات حيّ رمضان حتى 14 أبريل الجاري مع عروض ساحة الوصل الآسرة والألعاب المميزة مع «ماجيك بلانيت» في ساحة العيد والمغامرة مع «مونستر انفليتبل»، أكبر لعبة مطاطية منفوخة في العالم، وهي حلبة حافلة بالمرح والترفيه للكبار والصغار.

كما يقدم جناح المرأة طوال فترة الإجازة الفصلية أنشطة تجمع المعرفة والمرح للأطفال من عمر 5 إلى 12 سنة، حيث يزخر كل يوم بورش عملية وتجارب غنية، من الفنون والحرف اليدوية والمغامرات الخارجية.

وتستمر الوجهات المميزة في مدينة إكسبو دبي باستقبال الزوار لعيش تجارب غنية وممتعة في جناحي تيرا وألف وجناح المرأة وأجنحة قصص أمم وحديقة الثريا.

ويستعد مسجد مدينة إكسبو لاستقبال الزوار لأداء صلاة العيد صباح أول أيام عيد الفطر السعيد، وتقدم مطاعم مدينة إكسبو دبي وجبات مجانية للصغار من عمر 12 عاماً فما دون، مقابل كل وجبة يتم شراؤها للكبار، وذلك في 12 وجهة من وجهات تناول الطعام في كل أنحاء المدينة.