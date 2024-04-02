«الشارقة القرائي للطفل» يفتح باب التطوع في دورته الـ 15

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» بالتعاون مع مركز الشارقة للعمل التطوعي، فتح باب التسجيل للراغبين في التطوّع من الجنسيات كافة للإسهام في أعمال الدورة الـ15 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» الذي تنظمه الهيئة وسينطلق من 1 وحتى 12 مايو المقبل في مركز إكسبو الشارقة، حيث سيشهد المهرجان سلسلة من ورش العمل والجلسات الخاصة بصناعة أدب الأطفال وسيعرض أحدث الإصدارات المحلية والعالمية التي تعزز علاقة الأطفال بمصادر المعرفة والتعلم.

وأكدت «هيئة الشارقة للكتاب» حرصها في كل عام على إشراك المتطوعين مشيرةً إلى أن التطوع ظل عاملاً جوهرياً في نجاح المهرجان منذ انطلاقته، ويجسد قيم التعاون والشراكة بين المجتمع والمؤسسات لدعم مسيرة مشروع الشارقة الثقافي، وبينت «الهيئة» أن التطوّع قيمة اجتماعية أصيلة في الثقافة الإماراتية ويسهم في تنمية مهارات المتطوعين في إدارة وتشغيل الفعاليات الكبرى والإشراف على احتياجات الجمهور، كما يتيح الفرصة للشباب والفتيات لاكتساب خبرات ومعارف جديدة من العلاقة المباشرة بالجمهور والعارضين والمشاركين.

وتتلخص مهام المتطوعين في «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» بالالتزام بحضور المهرجان في الـ12 يوماً، وفي إمكانهم الاختيار بين الفترة الصباحية من 9:00 صباحاً وحتى 3:00 مساء، أو الفترة المسائية من 3:00 وحتى 9:00 مساءً لمواكبة زوار المهرجان وفعالياته طوال مدة انعقاده. ويقدم المتطوعون الدعم والمساعدة للمشاركين والجمهور في المهرجان، كما يتابعون احتياجات فريق الدعم الفني، وفريق الموارد المالية للإسهام في إنجاح مهامهم بسلاسة ويسر، إلى جانب إرشاد زوار المهرجان وتزويدهم أوقات الفعاليات التي ينظمها المهرجان وأماكن انعقادها في داخل مركز إكسبو.

وبلغ عدد المتطوعين المشاركين في الدورة الـ14 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» في سنة 2023 نحو 150 متطوعاً، ويشهد المهرجان في كل عام، مجموعة واسعة ومتنوعة من الفعاليات التي تشمل ورش العمل التفاعلية التي يقدمها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في اكتشاف مواهب الطفل وتنمية قدراته، ويستضيف نخبة من الكتاب والرسامين والناشرين المتخصصين في كتب الأطفال واليافعين، إلى جانب تكريم الفائزين بـ«جائزة الشارقة لرسوم كتب الطفل»، والفائزين بـ«جائزة الشارقة لكتاب الطفل»، و«جائزة الشارقة للكتاب الصوتي»، و«جائزة الشارقة لكتاب الطفل لذوي الاحتياجات البصرية».