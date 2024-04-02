«دبي للكوميديا».. خريطة ترفيه بانورامية فريدة

المصدر: دبي ــ البيان

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ينطلق «مهرجان دبي للكوميديا 2024» يوم 12 أبريل الجاري ويستمر حتى 21 منه، بمشاركة مجموعة من ألمع نجوم الكوميديا المحليين والعالميين.

وكشف المهرجان عن عودة عرض «كوميدي بازار» للعام الثاني على التوالي، الذي يضم أبرز نجوم الكوميديا من جميع أنحاء العالم لتقديم عروض ترفيهية استثنائية ورسم الابتسامة على وجوه الجمهور لمدة 10 أيام.

ويقدم «كوميدي بازار» تجربة مفعمة بالضحك مع مشاركة مجموعة من المواهب الكوميدية العالمية يومياً في دبي أوبرا. ويحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع طوال فترة العرض بمزيج من الكوميديا المتنوعة مع أشهر النجوم في العالم وسط أجواء من المرح، بما في ذلك أديتيا توماس، وعمرو العسل، وبرونوين بيرنز، وعماد صديقي، وفولي أولوبيي، وإسماعيل عبدالرحمن، وجون هيج، وجوشوا دياس، وليز باينز، وغيرهم الكثير.

ويضفي عرض «كوميدي بازار» لمسة مثالية إلى مجموعة العروض المميزة الأخرى التي سيقدمها مهرجان دبي للكوميديا 2024، ما يضمن لعشاق الكوميديا استمتاعهم برحلة من المرح والضحك المتواصل.

ويستضيف مهرجان دبي للكوميديا مجموعة من أشهر نجوم الكوميديا مع أكثر من 30 عرضاً فريداً، بما في ذلك جاد المالح، ومو جيليجان، وكاثرين رايان، وفرانك سكينر، وآل موراي، وكيني سيباستيان، وزارنا جارج، وتشينيدو أوناكا، والعديد من الأسماء الأخرى.

ويحظى الجمهور بفرصة مشاهدة نخبة من أشهر الكوميديين العالميين يتألقون على خشبة مسرح دبي أوبرا.