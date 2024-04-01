بدور القاسمي تطلق صندوق «انشر» بـ 10 ملايين درهم

المصدر: الشارقة ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين، «صندوق الشارقة لاستدامة النشر.. انشر»، الذي تبلغ قيمته 10 ملايين درهم ويهدف إلى حشد منظومة دعم متكاملة لقطاع النشر مكونة من رأس المال والخبرات ومنصات تسريع الأعمال وتشجيع الابتكار، حيث يأتي بالشراكة بين الجمعية وهيئة الشارقة للكتاب وبالتعاون مع مدينة الشارقة للنشر. جاء ذلك خلال الاحتفالية الخاصة التي أقامتها الجمعية بمناسبة مرور 15 عاماً على انطلاق رحلتها للنهوض بصناعة النشر في الإمارات.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في كلمتها خلال هذه الاحتفالية: «نلتقي في هذه الأمسية، ليس فقط للاحتفال بمرور 15 عاماً على إطلاق جمعية الناشرين الإماراتيين، ولكننا نحتفي برحلة عزيمة وإصرار، رحلة بدأت من الصفر برؤية واضحة وطموح يعانق عنان السماء، بدأت هذه الرحلة بمجموعة صغيرة من الناشرين، الذين جمعتهم أحلام وتطلعات كبيرة، لم تكن البداية سهلة، لكن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وعلى قدر صعوبة البدايات، كانت رحلتنا الملهمة محفوفة بالأحداث والمتغيرات والتحديات».

وأضافت: «بينما نحتفي بـ 15 عاماً عاماً مضت في رحلة التأسيس، ندرك أن مهمتنا لم تكتمل بعد وأننا ندخل مرحلة جديدة عنوانها التوسع والازدهار وهذا يتطلب منا المزيد من العمل والجهود حتى نكتب فصلاً جديداً من النمو والتألق في الخمس عشرة سنة القادمة، وبهذه المناسبة، يسعدني الإعلان عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى دعم الناشر الإماراتي، والمتمثلة في صندوق الشارقة لاستدامة النشر – انشر، وهي مبادرة استراتيجية مهمة ستسهم بالتأكيد في دعم الناشر الإماراتي وتطوير صناعة النشر في الدولة».

وأكد أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أن الحديث عن الثقافة وعن صناعة المعرفة بشكل خاص، يستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الفريدة من نوعها والتي شكلت نموذجاً عالمياً للتنمية بالمعرفة والكتاب وأثمرت نجاحات لا تنتهي، مشيراً إلى أن «مبادرة صندوق الشارقة لاستدامة النشر.. انشر» توجه رسالة مفادها أن صناعة النشر في أيدٍ أمينة بالشارقة، وأن النشر سيبقى دوماً صوت الإنسان ورفيق دربه.

وتوجه عبدالله الكعبي، رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين بالشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على دعمه المستمر لصناعة النشر. كما تقدم بالشكر للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي على دعمها الراسخ لقطاع النشر والناشرين، مما ساهم في تطوير الصناعة في الدولة.

وفي ختام الحفل كرمت الشيخة بدور القاسمي الشركاء الذين ساهم دعمهم للجمعية في مسيرة نجاحاتها.