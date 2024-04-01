جائزة مصور العام من هيبا.. مكافأة خاصة لروّاد المشاريع

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بعد الإعلان عن محاور الدورة الثالثة عشرة، لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، والتي تأتي تحت عنوانٍ عريضٍ شكلاً وموضوعاً «الاستدامة»، أعلنت الأمانة العامة للجائزة مؤخراً عن فئةٍ جديدةٍ من الجوائز الخاصة، والتي تأتي في إطار تقدير الجهود العظيمة التي يبذلها مبدعو العدسة في كافة أنحاء المعمورة، لتجذير ثقافة الصورة، وتأصيل دورها المتوسّع في صناعة الحلول، وردم الفجوات الحضارية بين الشعوب.

لقد استحدَثَت الجائزة في دورتها الثالثة عشرة، جائزة مصور العام من هيبا، والتي ستُكرّم المصور الظاهرة، صاحب الإنجازات الإبداعية النوعية التي تجمَّعت في 12 شهراً متتالياً، مُعلنةً عن عامٍ مكتنز بالروائع البصرية المتفوّقة، والمشاريع الفوتوغرافية ذات القيمة الاستثنائية. الراغبون بالمشاركة عليهم تقديم أنفسهم وما حققوه في الـ 12 شهراً الماضية، إلى جانب مشاريعهم الحالية، ورؤيتهم للمشاريع المستقبلية، مُرفقةً بما يعتقدون أنها صورهم الأيقونية التي ميّزت مسيرتهم في العام السابق للمشاركة.

إن المفهوم العام لهذا النوع من الجوائز، منتشرٌ عالمياً، وجوهر الإنجاز في تصميم هذه الجائزة، يحصدُ تقييماتٍ عاليةٍ من خبراء صناعة التصوير حول العالم، لما للمشاريع الفوتوغرافية المتواترة من بالغ الأثر في القضايا التي تتناولها، والفارق الكبير الذي تصنعه، لذا قرّرت هيبا تقديمه من قلب دبي للعالم بإطارها الخاص.

وعلى عكس الفئات الأخرى من الجوائز الخاصة التي تختار فيها الجائزة مرشحيها، فهذه الجائزة تفتح باب المشاركة المباشرة من قبل المصور نفسه، أو من ينوب عنه، أو المؤسسة التي يعمل بها، عن طريق تقديم الملفات الداعمة. يستطيع أصحاب هذا النوع من الإنجازات، تقديم ملفاتهم حسب الشروط المُفصَّلة الموجودة على الموقع الرسمي للجائزة www.hipa.ae.

فلاش

مدارٌ جديدٌ فريد.. لتكريم أصحاب المشاريع الفوتوغرافية المتفوّقة

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

www.hipa.ae