«دبي للثقافة» تمدد موعد تلقي طلبات المشاركة بمعرض «برج راشد»

المصدر: وام

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عن تمديدها موعد الدعوة المفتوحة، التي أطلقتها بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي، للمشاركة في معرض "برج راشد" وذلك حتى 30 أبريل المقبل، بهدف إتاحة الفرصة أمام جميع الفنانين والمهندسين المعماريين المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، لتقديم أعمالهم ومشاركاتهم المستلهمة من البرج الذي يؤرخ لنهضة دبي العمرانية وتطور مسيرتها التنموية الطويلة .

ويمكن للفنانين والممارسين في مجالات الفنون البصرية والرقمية والأدبية والتصميم سواء كانوا يعملون بشكل فردي أو ضمن جماعات، المشاركة من خلال عمل واحد أو أكثر في معرض "برج راشد" الذي تنظمه "دبي للثقافة" بدعم من "منصة سكة"، احتفاءً بمرور 45 عاماً على إنشاء البرج الذي يعكس رؤية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم "طيب الله ثراه" الرامية إلى تحويل دبي إلى مركز رئيسي للأعمال والتواصل والتجارة في المنطقة.

يُذكر أن «برج راشد» يعد أول ناطحة سحاب شيدت في دبي وتم إنجازه في 1979، وصممه المعماري البريطاني جون آر. هاريس وشركاه، وشكل نواة لإنشاء مركز دبي التجاري العالمي، الوجهة البارزة لعقد الفعاليات والمعارض والمؤتمرات في الإمارة، ويصل ارتفاع البرج الذي بقي على مدار عقدين أطول مبنى في المنطقة إلى 149 متراً، ولا يزال يزين حتى الآن الورقة المالية من فئة 100 درهم لما يمثله من رمزية لنمو دبي وطموحاتها وتطلعاتها المستقبلية.