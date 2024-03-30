«ليكول» العالمية تختار حي دبي للتصميم مقراً إقليمياً دائماً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد «ليكول»، مدرسة فنون صياغة المجوهرات العالمية، لافتتاح مقر رسمي لها في الشرق الأوسط خلال أبريل المقبل، بالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم.

وسيبدأ مقر ليكول الجديد (الواقع في المبنى 10 في حي دبي للتصميم)، تحت إشراف الفنانة كونستانس غيسيه، المصممة العالمية ومهندسة الديكور الداخلي والمصممة السينوغرافية المعروفة، برنامج دوراته التدريبية الموجهة لعشاق المجوهرات والمبتدئين ابتداءً من أبريل المقبل، حيث تركّز هذه الدورات على تاريخ المجوهرات، وعالم الأحجار الكريمة، وبراعة تقنيات صناعة المجوهرات، ويشرف عليها ويديرها خبراء شغوفون من مؤرخي الفن وعلماء الأحجار الكريمة والصاغة والحرفيون. وبالإضافة إلى الدورات التدريبية، تقدم ليكول أنشطة متنوعة لتعريف الجمهور بجميع جوانب ثقافة المجوهرات، بما في ذلك المعارض، والكتب، وورش عمل الأطفال، ومقاطع الفيديو، والبودكاست، والندوات الحية، والحوارات عبر الإنترنت.

كما أنّ مقر ليكول الشرق الأوسط الجديد سيضم مساحة عرض ومتجر كتب ومكتبة مطالعة مخصصة لعالم المجوهرات.

ريادة

وقالت خديجة البستكي: «تعد ليكول من المؤسسات الرائدة عالمياً في تنمية المهارات والمواهب في مجالات الإبداع، حيث تحرص على توثيق التعاون والتفاعل بين المواهب الإبداعية، إذ تقدم لمحبي التصميم المبتدئين فرصة التعبير عن أفكارهم وتفضيلاتهم بشكل إبداعي، في ظل تمكينهم من تعلم مهارات جديدة تحت إشراف نخبة بارزة من الخبراء، نحن على ثقة بأن المقر الجديد لمدرسة ليكول في حي دبي للتصميم سيسهم في تعزيز وإثراء المشهد الإبداعي بفضل ما يقدمه من مجموعة متنوعة وغنية من البرامج والمعارض المُلهمة للفنانين والمصممين والمبتكرين ورواد الأعمال، الأمر الذي سيسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية رائدة للإبداع وملتقى للمبدعين والمبتكرين والمتخصصين على حد سواء».

وقالت ليز ماكدونالد، رئيسة مدرسة ليكول: «نحن سعداء بافتتاح مقر ليكول الدائم الجديد في حي دبي للتصميم النابض بالحياة».

كما قالت صوفي كلوديل، مديرة ليكول الشرق الأوسط: «سيوفر برنامج أنشطتنا، من دورات تدريبية وندوات ومعارض، العديد من الفرص للتبادل بين الثقافات في منطقة كل شيء فيها ممكن».

وفي هذه المناسبة، أشارت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، بأن تنمية المهارات في مختلف مجالات الإبداع وبناء مجتمعات محلية قائمة على التعاون والتفاعل الركيزة الأساسية لأي اقتصاد إبداعي يمتاز بالمرونة والقدرة على التكيف.