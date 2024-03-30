«مدفع الإفطار».. باقات محبة ورحمة عبر قنوات «دبي للإعلام»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حضور لافت يحظى به برنامج «مدفع الإفطار» في قلوب الناس، حيث تحول إلى تقليد يترقبه الجمهور كل عام على شاشات قنوات «دبي للإعلام»، ليبدو البرنامج بمثابة حلقة وصل مهمة على أرض دبي، حيث نجح في دخول البيوت قبل موعد الإفطار، موحداً الجميع في حضوره، فتشخص الأبصار نحوه بانتظار إطلاقه ليشكل ذلك إيذاناً بدخول وقت الإفطار، ما يعكس حرص «دبي للإعلام» على الحفاظ على هذا التقليد والأجواء الرمضانية الدينية التي تميز المجتمع المحلي.

7 مدافع

وفي رمضان هذا العام، وفرت القيادة العامة لشرطة دبي 7 مدافع ثابتة تم توزيعها في 7 مناطق رئيسية حول دبي، وتتمثل في مدينة إكسبو دبي، وداماك هيلز، وفندق فيدا الخور بكريك هاربر، وبرج خليفة، ومنطقة «أب تاون» مردف، وفيستيفال سيتي، ونُزل حتا، في حين سيتنقل «مدفع رحال» بين 13 منطقة على مستوى الإمارة طيلة أيام الشهر الكريم، ومن بينها مسجد السطوة الكبير، وند الشبا ممشى الغاف، ومجلس أم سقيم، وحديقة زعبيل، ومجلس الخوانيج، ومركز دبي المالي، وغيرها.

وعلى مدار سنوات طوال سكن مدفع الإفطار ذاكرة جمهور قنوات «دبي للإعلام» وحافظ على موعد ثابت معهم، ليطل عليهم محملاً بباقات من الخير والرحمة والكثير من البهجة، ففي حضرته تجتمع العائلات وسكان الإمارة على اختلاف جنسياتهم وثقافاتهم، للاستمتاع بأجواء الشهر الكريم وروحانيته، فيما يتمكن الأطفال من التفاعل مع الفقرات الخاصة التي تقدمها لهم مختلف شخصيات «شعبية الكرتون»، ومسلسل «وديمة وحليمة»، وبرنامج «المفتش فصيح»، والتي تعرض على شاشة «قناة سما دبي»، إلى جانب قيام طواقم «دبي للإعلام»، بالتعاون مع شركة «لايك هوم»، بتوزيع وجبات الإفطار على الحضور.

احتفاء

وأكد حامد بن كرم، مدير أول برامج في قناة «سما دبي»، أن «دبي للإعلام» تولي فقرة مدفع الإفطار أهمية بالغة خلال شهر رمضان المبارك، لما يمثله ذلك من إحياء للعادات والتقاليد المحلية الأصيلة.

وقال: تحرص «دبي للإعلام» بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي على نقل فعاليات إطلاق مدفع الإفطار في بث حي ومباشر، وما يرافق ذلك من أجواء روحانية تسهم في تعزيز القيم الاجتماعية والتلاحم بين كافة أفراد المجتمع.

وأشار بن كرم، إلى أن هذه الفقرة تمثل فرصة مهمة للاحتفاء بالتراث المحلي وأصالته، كما يمنح زوار دبي فرصة معايشة الأجواء الرمضانية الحقيقية بكل ما تحمله من قيم وتسامح وعطاء ومحبة.

ونوه بن كرم، إلى سعي «دبي للإعلام» من خلال تغطيتها لفعاليات «مدفع رحال»، إلى توفير تجارب استثنائية لجمهورها، ما يجسد توجهاتها بأن تكون «الأقرب إلى الجمهور».