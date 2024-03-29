«أبوظبي للغة العربية» يوسع نطاق «القراءة في المرافق الحيوية»

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن توسيع نطاق المرحلة الأولى من مبادرة «القراءة في المرافق الحيوية» لتشمل مقاهي إمارة أبوظبي، وذلك بمناسبة شهر القراءة وسعياً لتعزيز ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع.

وفي هذا الإطار وقع المركز اتفاقية تعاون مع «مقهى ومحامص كارتيل» لاستعراض إصدارات المركز في فروع المقهى بإمارة أبوظبي. وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: «أشارت تجارب تطبيقية إلى أن توفر الكتاب في مساحات الحياة الاجتماعية نجح في لفت الانتباه إليه، وإلى القراءة وتحويلها إلى أحد بدائل تمضية الوقت، وبالتالي تصاعد نسبة تحول القراءة إلى عادة يكتسبها الشباب بالتدريج، ومن هنا تأتي أهمية مبادرة «القراءة في المرافق الحيوية» في دمج الكتاب في الحياة الاجتماعية وتقريبه إلى كافة أنماط الحياة، ونشر ثقافة القراءة وترسيخها بوصفها سلوكاً بين جميع أفراد المجتمع».

وتابع: «هدفنا الوصول إلى الأجيال الجديدة في الأماكن التي تناسب أسلوب حياتهم وأنماطهم الاجتماعية الجديدة، فهذا واجب ومسؤولية كبيرة، وقد حددنا للمبادرة -من خلال معايير اختيارات منضبطة- عشرات المقاهي العصرية، وفروعها، على امتداد إمارة أبوظبي، وجدنا من خلال استطلاعات هادفة أنها نجحت في أن تكون ملتقيات للشباب من طلاب الجامعات أو الفئات العمرية التي بدأت حياتها العملية».

وأضاف: «تشمل المرحلة الأولى توقيع اتفاقيات مع 12 مقهى داخل إمارة أبوظبي، نستهلها بـ«مقهى ومحامص كارتيل»، ويشمل المشروع عشرات المقاهي الأخرى على امتداد الإمارة».