مسابقة تصوير تضيء على تجارب الطعام في دبي

المصدر: دبي- البيان

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أطلق مهرجان دبي للمأكولات، مسابقة التصوير الفوتوغرافي «Food Focus Dubai Photography»، والتي تنظم بالتعاون مع مؤسسة جلف فوتو بلس «Gulf Photo Plus».

وتستمر مسابقة التصوير الفوتوغرافي حتى الأحد 7 أبريل المقبل، وتدعو عشاق التصوير لاستكشاف تجارب الطعام في دبي، والتي توفرها العديد من المطاعم الحريصة على تقديم خيارات واسعة من الأطباق المحلية، وغيرها من الوجبات الأخرى، لتأخذ المشاهدين في رحلة بصرية تستمد إلهامها من تراث وثقافة أكثر من 200 جنسية تعيش في دبي وتعتبرها موطناً لها.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف درهم، بينما سيحصل الفائز الثاني على 5 آلاف درهم والثالث على 3 آلاف درهم. كما سيحصل الفائزون من المركز الرابع إلى العاشر على ألف درهم لكل منهم. وستعرض المشاركات الفائزة، إلى جانب العديد من الصور المميزة، خلال مهرجان دبي للمأكولات لهذا العام، ضمن فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات، والتي تنطلق خلال الفترة من 19 أبريل حتى 5 مايو المقبل.

وستشرف على اختيار الصور الفائزة، لجنة تحكيم أعضاؤها من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة و«جلف فوتو بلس». ويشترط للمشاركة في المسابقة أن يكون عمر المشارك 18 عاماً فما فوق. ويجب التقاط الصور في دبي، وأن تتضمن مواضيع تتعلق بـ «المأكولات الشعبية»، مثل الأطباق أو المأكولات أو المطابخ أو الأشخاص أو المؤسسات.