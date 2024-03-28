عددان جديدان من «الشرقية» و«الوسطى»

المصدر: الشارقة – البيان

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صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة العدد «55» من كل من مجلة «الوسطى» ومجلة «الشرقية»، عن شهر أبريل 2024، واشتمل العددان على موضوعات سلطت الضوء على تفاصيل المشهد التطويري المتنامي في المنطقتين الوسطى والشرقية.

وخصص العدد الجديد من مجلة الشرقية باب «إنجاز» للمشروعات التطويرية الجديدة في مدينة كلباء، والتي كان من أحدثها مشروع الحدائق المعلقة، والذي افتتحه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مارس المنصرم، وكذلك مشروع الطهر العربي ضمن التوسعة الجديدة لمركز الحفية لصون البيئة الجبلية في مدينة كلباء، إضافة لمنطقة مظلات الغزلان الموازية لمحمية الحفية.

فعاليات

وخصصت مجلة «الوسطى» ملف «إنجاز» لرصد فعاليات أيام الشارقة السينمائية، التي احتضنتها الحديقة الجيولوجية في بحيص، والتي نظمتها «مؤسسة فن»، بهدف توفير منصة مبتكرة لدعم المبدعين، وتمكين أصحاب المواهب الناشئة، وتأسيس مجتمع من محبي السينما والمتخصصين فيها، وجاء اختيار الحديقة الجيولوجية لاحتضان فعاليات الأيام السينمائية، للترويج للمعالم السياحية في إمارة الشارقة، وتقديم تجربة سينمائية تجمع بين الفن وجمال الطبيعة.