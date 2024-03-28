نجوم الكوميديا العرب والعالميين في ضيافة دبي

المصدر: دبي - البيان

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يحتضن مسرح زعبيل في دبي، عرضين كوميديين يشارك بهما عدد من نجوم الكوميديا العرب والعالميين، حيث ينطوي العملان على مجموعة من المشاهد الشيقة الجميلة التي تبعث البهجة وتنشر أجواء الفرح، علاوة على كونهما يتناسبان مع شرائح وفئات متنوعة من أفراد الجمهور.

ويتمثل العرض الأول الذي ينطلق في التاسعة من مساء يوم غد الجمعة بـ«ماذا قالت؟»، حيث تقدم معه وفي هذه الأمسية، التي تقدم باللغة الإنجليزية، الفنانة الكوميدية الشهيرة إيماه دوماجاي، مجموعة من المشاهد الكوميدية الارتجالية التي تنشر في جنبات المسرح روح الدعابة والرؤى والمواهب المذهلة، بجانب الإضاءة على مجموعة من المواقف والقصص بأسلوب شيق، لتغدو الأمسية كما لو أنها ليلة لتكريم الضحك والقوة والتنوع الذي تجلبه النساء إلى الفنون وخارجها، من خلال الكثير من المشاهد والأعمال المتنوعة، التي تشارك في تقديمها نخبة من الكوميديين «المضحكين»، وهم: سحر علي، وفالنتينا دانوبيو، ونهى بشير، ورولا قربان، وروكسي يكتا، ودينيس أليكس. كما تركز العروض في قالبها الكوميدي على الاحتفاء بمكانة المرأة ودورها المعرفي والحياتي البناء.

ويشهد المسرح بعد غد السبت، عرضاً شيقاً فريداً من نوعه، حافلاً بالضحك والأجواء المرحة، وذلك خلال أمسية يحييها كوكبة من نجوم الكوميديا اللبنانيين، وهم: جنيد زين الدين، عباس جعفر، أريج الحاج، أرزة الشدياق.

وسيتابع الجمهور خلال مشاهد الأمسية باقة اسكتشات غنية بالمشاهد المرحة، إضافة إلى مساحات التفاعل الجميلة المتاحة خلال العروض. ويأتي احتضان مسرح زعبيل سراي لهذين العرضين في إطار حرصه على تعزيز قيمة وأدوار الفنون في مدينة دبي الحافلة ببرامج الإبداع التي تعزز قيم الجمال والخير والفرح وتقارب الشعوب.