نهلة الفهد: قوة سيناريو «منت رايق» حفّزتني كثيراً

المصدر: دبي - البيان

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بين الكوميديا الخفيفة والغموض يتأرجح المسلسل الخليجي «منت رايق»، الذي وجدت فيه المخرجة الإماراتية نهلة الفهد طريق عودتها إلى الدراما التلفزيونية، وذلك بعد مرور 5 سنوات على تقديمها آخر أعمالها «دموع الأفاعي»، في وقت تمكن فيه مسلسل «منت رايق» الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي في تمام الساعة 13:00 ظهراً وكذلك الساعة 20:00 مساءً، من الاستحواذ على قلوب عشاق الدراما الخليجية بفضل حكايته المتميزة التي تحمل بصمات الكاتبة منى النوفلي.

غموض

ما أن قررت نهلة الفهد العودة للدراما حتى بدأت البحث عن سيناريو قوي يمكنها من ذلك، وبحسب تعبيرها، فقد استغرقت ما يقارب العام وهي تقرأ العديد من النصوص، لتجد ما تبحث عنه بين سطور نص «منت رايق»، وتقول: «أعجبتني فكرة العمل وجذبتني خطوطه وما يتضمنه من غموض ودراما وكوميديا أيضاً، كما لفت نظري هذا التجمع للموظفين والاختلافات التي تميز شخصياتهم عن بعضهم البعض، حيث لكل واحد منهم شخصيته وقصته الخاصة، وفي الوقت نفسه هناك تداخل وتشابك بين أبطال العمل مع بعضهم البعض»، مشيرة إلى أن العمل يندرج تحت إطار فئات «الاجتماعي الكوميدي» ولكنه لا يخلو من الغموض.

وتابعت: «العمل يتطرق إلى الكثير من القضايا الاجتماعية، وفضلت فيه الانطلاق من قاعدة «السهل الممتنع» التي تعودت استخدامها في كافة أعمالي الدرامية والسينمائية، حيث أفضل وضع رؤية إخراجية واضحة وغير معقدة وقريبة من المتابع لضمان إيصال فكرة العمل له وشد انتباهه حتى النهاية».

شباب

المتابع لـ«منت رايق» سيلحظ سيطرة الشباب على مشاهده، ليبدو ذلك بمثابة مؤشر على طبيعة اختيارات نهلة الفهد، ما دعا البعض لاعتباره بمثابة «مغامرة مدروسة».

وقالت: «اختيار نجوم العمل تم بالتنسيق مع المنتج المنفذ يوسف الغيث، الذي منحني حرية ترشيح الأسماء المناسبة للعمل، ويمكن القول إنه كان هناك مغامرة في عملية الاختيار وذلك بسبب خصوصية كل شخصية وما تمتاز به من مواصفات، وبناءً عليها تم اختيار نجوم المسلسل بعناية فائقة، وهو ما صنع توليفة جميلة بينهم، لا سيما وإن لكل واحد منهم لونه الخاص وقاعدته الجماهيرية»، معتبرة أن تنوع نجوم العمل مثل واحداً من أهم عوامل نجاحه.

نص

وأكدت نهلة أن نص العمل تميز بقوته. وواصلت: «نص الكاتبة منى النوفلي جميل ومميز وحمل مجموعة من الأفكار المختلفة والخطوط والحبكة الدرامية المميزة التي وضعتها لكل شخصية فيه، وقد ساعدنا ذلك في وضع الرؤية الإخراجية والاشتغال على النص للخروج بأبعاده المختلفة».

وأشارت الفهد إلى أن الكاتبة النوفلي كانت متعاونة جداً مع فريق العمل خلال سلسلة الورش التي تم عقدها لقراءة النص والاشتغال عليه وإجراء ما تحتاجه بعض الخطوط الدرامية من تعديلات، وهو ما أدى إلى نتيجة مرضية للجميع، وفق تعبير نهلة التي قالت: «سعينا خلال الورش والنقاشات مع الكاتبة إلى الابتعاد عن التكرار في المشاهد والحوار، وكذلك القضايا الاجتماعية المكررة أو تقديمها من زوايا أخرى، مع ضرورة المحافظة على عناصر المفاجأة وأن تكون حاضرة في كل حدث وحلقة من المسلسل»، مشيرة إلى أن المعالجة الدرامية للنص قبل انطلاق أعمال التصوير وبدء الإنتاج، قد ساعدتها كثيراً في تقديم العمل بالصورة اللائقة التي يستحقها.