«أبطال رمضان» تدعم 224 ألف مستفيد حول الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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سجلت النسخة الخامسة من مبادرة «أبطال رمضان» تفاعلاً ملحوظاً من قبل أفراد المجتمع الإماراتي، مجسدة مفهوم البذل والعطاء بأفضل صورة، حيث كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن نجاح مبادرتها الإنسانية باستقطاب مساهمات تدعم أكثر من 224 ألف مستفيد، بعد مرور نحو أسبوعين على انطلاقها بالتعاون مع شركة «طلبات الإمارات» وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ما يشير إلى النتائج والآثار الإيجابية التي من المتوقع أن تحققها المبادرة في نهاية شهر رمضان المبارك.

قيم

وتأتي «أبطال رمضان 5» في إطار جهود «دبي للثقافة» الهادفة إلى تعزيز قيم التكافل بين أفراد المجتمع وتحفيزهم على المساهمة في دعم العمل الإنساني، حيث تسعى من خلال المبادرة التي ترفع شعار «احتفالاً بروح العطاء» إلى مساندة الأسر المتعففة، وحث فئات المجتمع على التبرع بوجبات الإفطار والسحور، وطرود المير الرمضاني وثياب العيد عبر استخدامهم لـ«جمعية أبطال رمضان الافتراضية» على تطبيق «طلبات الإمارات»، ليتم إيصالها إلى المستفيدين منها داخل الدولة وخارجها بشكل آمن وسريع بالتنسيق مع طواقم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

إسهام

وأشارت شيماء السويدي، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «دبي للثقافة»، إلى أن المبادرة تسهم في دعم المحتاجين والمستفيدين، مؤكدة أهمية دورها في بناء مجتمع مترابط، وقالت: «ما حققته «أبطال رمضان 5» من نجاح لافت خلال فترة أسبوعين يعكس ما يتمتع به المجتمع الإماراتي من قيم التضامن والتراحم والتزامه بدعم العمل الخيري سيراً على نهج القيادة الحكيمة في تعزيز أواصر الأخوة الإنسانية، وتجسيداً لرؤاها المتطلعة إلى ترسيخ مكانة الدولة عاصمة عالمية للعمل الإنساني»، معبرة عن اعتزاز الهيئة بشراكتها مع الهلال الأحمر الإماراتي وشركة «طلبات الإمارات».

تأثير

ومن جانبها، قالت سيمونيدا سوبوتيك، نائب الرئيس والمدير العام لدى «طلبات الإمارات»: «يسعدنا إطلاق النسخة الخامسة من مبادرة «أبطال رمضان» والمضي قدماً بشراكاتنا الراسخة مع شركائنا الموثوقين، الهلال الأحمر الإماراتي و«دبي للثقافة»، ما يؤكد التزامنا بالعطاء للمجتمع في دولة الإمارات ودعم الأفراد المحتاجين».

وتابعت: تثري هذه الشراكة الاستراتيجية رسالتنا التي لا تنحصر بالمساهمات الرمزية، بل تتعداها إلى إحداث تأثير إيجابي وفعّال في حياة الأفراد من خلال الاستعانة بحلولنا التكنولوجية وتوجيهها لفعل الخير، ما يمكّن العملاء من التبرع لصالح الجمعيات الخيرية بسهولة وأمان عن طريق قسم التبرعات الخيرية الافتراضي على تطبيق «طلبات».

نتائج

من جانبها، أكدت ريف الخاجة، مديرة إدارة التسويق في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن مبادرة «أبطال رمضان» تدخل عامها الخامس وهي أكثر شمولية وأوسع عطاءً، بفضل التعاون والتنسيق الجيد بين شركائها، مشيرة إلى النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة خلال الأعوام الماضية. وأضافت: «تجسد المبادرة على أرض الواقع اهتمام الهلال الأحمر الإماراتي وهيئة الثقافة والفنون في دبي وشركة «طلبات الإمارات»، بجانب تعزيز المسؤولية المجتمعية وسعيهم الحثيث للارتقاء بمجالات الشراكة في هذا الجانب الحيوي»، مؤكدة أن المبادرة تفتح آفاقاً أرحب للتنسيق والتعاون وتعزيز الشراكة في شهر رمضان الكريم من أجل تحقيق أهداف المبادرة وحشد دعم المجتمع المحلي للتجاوب معها وتوفير المزيد من احتياجات الأسر والأفراد والشرائح المستهدفة خلال الشهر الفضيل.