«أكاديمية الشعر» توثق للأسماء الإماراتية في «شاعر المليون»

المصدر: أبوظبي - وام

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صدر عن أكاديمية الشعر، التابعة لهيئة أبوظبي للتراث، كتاب بعنوان «ديوان شعراء الإمارات في برنامج شاعر المليون: من الموسم الأول إلى الخامس»، يوثق لرحلة الشعراء الإماراتيين في المنافسة على لقب «شاعر المليون» في المواسم الأولى من البرنامج المتخصص في مسابقات الشعر النبطي.

ويعرض الكتاب الذي جاء في 370 صفحة، أسماء الشعراء الإماراتيين المشاركين في المواسم الخمسة الأولى للبرنامج، مقدماً ملامح عن تجاربهم خلال المنافسات، وعددهم 33 شاعراً، منهم 14 في الموسم الأول، وستة شعراء في الثاني، وخمسة في الموسم الثالث، وأربعة في الموسم الرابع، ومثلهم في الخامس. كما تضمن الكتاب القصائد التي شاركوا بها، وجميع الأبيات الشعرية التي كتبوها أثناء مراحل المنافسات، إضافة إلى نبذة موجزة عن كل شاعر.

وتمكن الشعراء الإماراتيون خلال مشاركتهم في مواسم «شاعر المليون» الأولى، من حصد مراكز متقدمة، في ظل أجواء شعرية تنافسية ضمت نخبة شعراء منطقة الخليج العربي، ما كشف عن أسماء قوية ومتميزة استطاعت أن تعكس تطور الحركة الشعرية في الإمارات، وقدرتها على مواصلة ما بدأه عدد من الشعراء الكبار الذين أسسوا لتلك الحركة والمشهد الشعري. وجاء في تقديم الكتاب: استطاع شعراء الإمارات الذين تأهلوا إلى مسابقة شاعر المليون في مواسمها الخمسة الأولى إثبات حضور القصيدة الإماراتية وقدرتها على المنافسة.